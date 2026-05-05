¿A qué hora juega Cusco FC vs Estudiantes y dónde ver EN VIVO partido de Copa Libertadores?

Cusco FC vs Estudiantes se medirán en un emocionante enfrentamiento este miércoles 6 de mayo en el marco de la fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. Los ‘Dorados’ necesitan una victoria para poder optar por lo menos al tercer puesto de su grupo y romper su racha sin triunfos. Conoce los horarios confirmados y qué canal transmite este cotejo.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs Estudiantes?

Estos son los horarios confirmados para el inicio del partido entre Cusco FC vs Estudiantes por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026 en diversos países de Latinoamérica, así como en Estados Unidos y España:

Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 7:00 p. m.

México y Centroamérica: 4:00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 6:00 p. m.

España: 12:00 a. m. (del jueves)

¿Dónde ver partido de Cusco FC vs Estudiantes por Copa Libertadores?

El partido entre Cusco FC vs Estudiantes de La Plata contará con transmisión exclusiva por la señal EN VIVO de ESPN para todo el territorio peruano. Por su parte, en Argentina el duelo estará disponible a través de Fox Sports. Del mismo modo, si prefieres verlo vía ONLINE, será transmitido por la app de streaming de Disney Plus.

Cusco FC vs Estudiantes: canales de transmisión EN VIVO

Argentina: Fox Sports y Disney Plus.

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia: ESPN y Disney Plus.

Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV, Disney Plus, Sky Plus y Vivo Play.

Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, Disney Plus e inter.

México: ESPN 2 y Disney Plus.

Puerto Rico: Fanatiz.

Panamá: Disney Plus.

Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports, fuboTV y beIN Sports Connect.

Cusco FC vs Estudiantes: antesala del partido de Copa Libertadores

Cusco FC no atraviesa su mejor momento en el plano internacional, luego de no haber conseguido ni un punto en el Grupo A de la Copa Libertadores. El cuadro imperial encadena tres derrotas consecutivas en el campeonato y necesita un milagro para pasar a octavos de final.

Cusco FC está casi eliminado de la Copa Libertadores

Por ello, los 'Dorados' se concentran en optar por el tercer lugar y, por lo menos, ir a los playoffs de la Sudamericana. Si bien su presente no es el mejor, luego de sumar solo 2 victorias en los últimos 5 partidos, aspiran a revertir su situación con el apoyo de Facundo Callejo y Lucas Colitto, sus máximos referentes.

Por su parte, Estudiantes llega motivado tras conseguir una victoria importante ante Platense. El cuadro argentino no conoce la derrota en el torneo internacional y encadena una gran racha de 7 partidos sin derrotas.