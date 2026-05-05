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Cusco FC vs. Estudiantes por la Copa Libertadores 2026: alineaciones, horarios y dónde ver

Mira la transmisión del partido entre Cusco FC vs Estudiantes por la fecha número 4 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.

Francisco Esteves
Cusco FC vs. Estudiantes por la Copa Libertadores 2026.
Cusco FC vs. Estudiantes por la Copa Libertadores 2026.
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Desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, no te pierdas el partido entre Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata por la fecha 4 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. El duelo se llevará a cabo este miércoles 6 de mayo desde las 17.00 horas de Perú y contará con transmisión de ESPN para toda Sudamérica. Por ello, a continuación te brindamos todos los detalles sobre el importante compromiso.

Sporting Cristal y lo que necesita para clasificar a octavos.

PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de la Copa Libertadores?

Luego de haber perdido tres partidos de forma consecutiva, los ‘Dorados’ urgen de una victoria para seguir con vida en el torneo Conmebol, ya que se ubican en la última casilla de la tabla de posiciones en el Grupo A. Si no obtienen los tres puntos, quedarán oficialmente eliminados y necesitarán un milagro para al menos conseguir el cupo a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Estudiantes necesita vencer a Cusco FC en condición de visitante para ir asegurando su clasificación a los octavos de final, y sobre todo porque probablemente Flamengo también gane su encuentro esta jornada, cuando enfrente a Independiente de Medellín. Sin embargo, el elenco imperial buscará cobrar revancha por la polémica derrota 2-1 en Argentina.

Cusco FC vs. Estudiantes: horarios del partido

Te brindamos el horario según tu país de residencia:

  • México y Costa Rica: 16.00 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 17.00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 18.00 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 19.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Cusco FC vs. Estudiantes?

La transmisión del partido entre Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo vía ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver este emocionante compromiso totalmente online a través de Disney Plus si cuentas con una suscripción pagada a la plataforma de streaming. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto completamente gratis.

Cusco FC vs. Estudiantes: posibles alineaciones

  • Cusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, José Bolívar, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero; Oswaldo Valenzuela, Joel Herrera, Diego Soto; Lucas Colitto, Horacio Carabajal y Facundo Callejo.
  • Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondaraín, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Facundo Farias, Eduin Cetre; Guido Carrillo.

Cusco FC: últimos partidos

Estos han sido sus últimos encuentros:

  • Sporting Cristal 2-2 Cusco FC
  • DIM 1-0 Cusco FC
  • Cusco FC 2-1 Sport Huancayo
  • Cusco FC 1-0 FC Cajamarca
  • Alianza Lima 8-0 Cusco FC

Estudiantes de La Plata: últimos partidos

Estos han sido sus últimos encuentros:

  • Platense 0-2 Estudiantes
  • Estudiantes 1-1 Flamengo
  • Estudiantes 0-0 Talleres
  • Instituto 0-1 Estudiantes
  • Estudiantes 2-1 Cusco FC

¿En qué estadio juega Cusco FC vs. Estudiantes?

El partido de la Copa Libertadores se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad del Cusco y situado a una altitud de 3.362 metros sobre el nivel del mar. Este recinto deportivo pertenece al Instituto Peruano del Deporte y cuenta con una capacidad para albergar a 45.065 espectadores en sus tribunas.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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