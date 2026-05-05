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DT de Palmeiras, Abel Ferreira, dio rotundo comentario sobre Sporting Cristal: "Tuvo un.."
En conferencia de prensa postpartido, el entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, impactó tras dar rotundo comentario sobre Sporting Cristal.
Palmeiras ganó a Sporting Cristal en Matute y es el nuevo líder del grupo F de la Copa Libertadores 2026. Postpartido, el entrenador del ‘Verdao’, Abel Ferreira, expresó su enojo por el apretado calendario que debe afrontar su equipo y resaltó que los celestes llegaron a la contienda con un día más de descanso.
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“Hace dos días nadie jugó contra el Sporting Cristal, y el Palmeiras estaba en el campo en un derbi contra el Santos. El adversario tuvo un día más de recuperación, algo de lo que nadie habla”, indicó Ferreira.
Luego, el entrenador del conjunto brasileño puntualizó que en varias ocasiones enfrentaron a equipos que tuvieron más tiempo de descanso; a pesar de ello, sus jugadores siempre saltaron al campo en busca del triunfo.
“Quiero ser criticado cuando juguemos mal, pero ¿cómo entrenar al equipo sin tiempo? No podemos trabajar como deberíamos. Solo pido igualdad para todos”, concluyó.
Ferreira se quejó de la cancha de Matute
El entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, contó que entendían que el partido ante Sporting Cristal era clave si querían clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero era imposible tener un juego dinámico por el mal estado del campo de Matute.
“Felicidades a mis jugadores por el esfuerzo. Hicimos un partido consistente, pero también necesitamos hablar de los campos si queremos un fútbol más intenso y de calidad”, expresó.
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