Liga 1 confirmó si FC Cajamarca recibirá a Alianza Lima en el Nacional: "Deberán..."

Por la última fecha del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima visitará a FC Cajamarca y deberá conseguir la victoria para consagrarse campeón de la competición. En ese aspecto, el elenco de Hernán Barcos y compañía le pidió a Liga 1 la oportunidad de jugar este compromiso en el Estadio Nacional de Lima o en el Mansiche de Trujillo. Ante ello, recientemente se conoció que la respuesta fue negativa.

Según el periodista Gerson Cuba, el club cajamarquino tenía previsto jugar algunos de sus partidos en el Estadio Mansiche, incluido el que sostendrán ante los blanquiazules en la jornada 17, tanto por aforo como por comodidad. Pero la organización del fútbol peruano descartó esta idea de forma inmediata, y todo por un contundente motivo dentro del reglamento que lo impide.

“Al pertenecer a la zona geográfica de Sierra Norte, no se contempla que puedan ejercer localía en ciudades como Trujillo o Lima. Por ello, deberán optar por Cajabamba o algún estadio dentro de Cajamarca”, indicó el mencionado comunicador a través de su cuenta oficial de ‘X’, dejando claro así que Alianza Lima deberá visitar a FC Cajamarca en su ciudad de origen, o en algún recinto de su región.

FC Cajamarca deberá jugar en su ciudad ante Alianza Lima.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. FC Cajamarca?

Si bien todavía la Liga 1 no ha confirmado la fecha exacta del partido por la última fecha del Torneo Apertura 2026, se sabe que el duelo entre Alianza Lima y FC Cajamarca debe llevarse a cabo entre el 29 y 31 de mayo. Este cotejo podría ser clave para las aspiraciones del elenco blanquiazul, ya que dependiendo de los resultados quizá lleguen con la necesidad de ganar para poder salir campeones.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. FC Cajamarca?

Pese a que aún falta un mes, ya se conoce el canal de transmisión para el partido de la Liga 1 2026. Este encuentro irá a través de la señal de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional. Asimismo, podrás ver el apasionante duelo en Movistar Play y DGO si cuentas con una suscripción a alguna de las mencionadas plataformas de streaming.