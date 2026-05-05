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¿Paolo Guerrero jugará ante Sporting Cristal? Revelan su lesión y las posibilidades que tiene de llegar

El 'Depredador' se perdió el último partido de Alianza Lima en la Liga 1 y se encuentra trabajando para enfrentar a Sporting Cristal en el Alejandro Villanueva.

Gary Huaman
Paolo Guerrero tiene muchas chances de jugar ante Sporting Cristal.
Paolo Guerrero tiene muchas chances de jugar ante Sporting Cristal. | Foto: composición Líbero
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Este fin de semana se llevará a cabo un partidazo entre Alianza Lima y Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro puede marcar el futuro de ambos clubes. Por ejemplo, los blanquiazules luchan por conseguir el primer campeonato del fútbol peruano, mientras que el segundo busca sumar puntos para empezar a salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Diego Penny asegura que Alianza Lima tiene muchas chances de ganar el Apertura.

PUEDES VER: Excampeón con Sporting Cristal ya da a Alianza Lima como campeón del Torneo Apertura: "El mejor"

Debido a la magnitud de este duelo, nadie quiere perdérselo y uno de ellos es Paolo Guerrero. En un principio, se informó que el ‘Depredador’ podría ser el gran ausente del choque ante Sporting Cristal. Sin embargo, de acuerdo con la información del periodista José Varela, el delantero de Alianza Lima trabaja para llegar de la mejor forma a este partido, además de que se detalló la lesión que ha sufrido.

Paolo Guerrero presenta una sobrecarga lumbar y es alta la posibilidad de que pueda estar en los planes del técnico Pablo Guede para el siguiente partido ante Sporting Cristal”, señaló el comunicado en sus redes sociales.

Información sobre Paolo Guerrero.

Información sobre Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero trabaja con ex-Olympique de Marsella

Antes de esta información, el periodista Kevin Pacheco había comentado que Paolo Guerrero trabajaba con un fisioterapeuta argentino que pasó por grandes clubes como Olympique de Marsella.

Paolo está trabajando para estar contra Cristal. Por su cuenta, está sumando a un fisioterapueta argentino que ha trabajado en el Olympique de Marsella”, señaló el comunicador en la última edición de 'L1 Radio'.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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