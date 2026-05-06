Alianza Lima toma firme decisión sobre continuidad de Guillermo Viscarra y Federico Girotti

Guillermo Viscarra y Federico Girotti no tienen mucha continuidad en Alianza Lima. Fernando Cabada, administrador del club blanquiazul, reveló firme decisión.

Diego Medina
Guillermo Viscarra y Federico Girotti son noticia en Alianza Lima.
Guillermo Viscarra y Federico Girotti son noticia en Alianza Lima. | Composición Líbero
Alianza Lima es uno de los clubes que viene demostrando un gran nivel a lo largo de la Liga 1 2026. Los blanquiazules se mantienen como líderes absolutos, pero no dejan nada al azar con miras al Torneo Clausura. Es por ello que el administrador del club íntimo, Fernando Cabada, se refirió al futuro de dos futbolistas que no suman minutos: Federico Girotti y Guillermo Viscarra.

¿Guillermo Viscarra y Federico Girotti seguirán en Alianza Lima?

En diálogo con Radio Ovación, se le consultó a Fernando Cabada sobre la continuidad de dos futbolistas que mantienen contrato con Alianza Lima, pero que no gozan de una cantidad considerable de minutos en el primer equipo. Nos referimos a Guillermo Viscarra y Federico Girotti.

Si bien el delantero argentino acaba de marcar su primer gol con Alianza Lima en Matute, es claro que su evaluación general no convence del todo a Pablo Guede. Ante este panorama, desde la institución blanquiazul han tomado la decisión de que el actual técnico defina si los mantendrá en cuenta para el Torneo Clausura 2026 o si tomarán otros rumbos en el próximo mercado de pases.

"Yo creo que ambos son jugadores de primera, son jugadores muy buenos y vamos a ver qué es lo que decide Pablo al respecto", informó el administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada.

Guillermo Viscarra y Federico Girotti serán evaluados por Pablo Guede.

¿Cuándo terminan los contratos de Guillermo Viscarra y Federico Girotti en Alianza Lima?

Guillermo Viscarra llegó a Alianza Lima a inicios del 2025 y estampó su firma hasta diciembre del 2026. En el caso del delantero argentino Federico Girotti, llegó a La Victoria esta temporada y puso su rúbrica hasta fines del 2028.

AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

