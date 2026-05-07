Alianza Lima vs Chankas por Torneo Apertura 2026: fecha, día, hora y canal confirmado

Se conoció la programación de la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, en la que destaca el duelo clave de Alianza Lima vs. Los Chankas en Matute. Ambos elencos son los líderes del presente certamen, por lo que millones de aficionados estarán expectantes de cómo se desarrolle el compromiso. No solo puede significar tres puntos en la tabla, sino también el título definitivo del primer campeonato nacional.

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¿Cuándo juega Alianza Lima vs Chankas por Torneo Apertura 2026?

El partido entre Alianza Lima y Los Chankas por el duelo clave del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se jugará el próximo sábado 23 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Los blanquiazules buscarán hacerse fuertes en casa y tienen la posibilidad de celebrar el certamen nacional ante su fiel hinchada.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Chankas por Torneo Apertura 2026?

La Liga 1 indicó que el compromiso entre blanquiazules y guerreros iniciará a partir de las 20.30 horas locales (1.30 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 19.30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 20.30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 21.30 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 22.30 horas

España: 3.30 horas (domingo 24 de mayo)

Programación de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026.

¿Dónde ver partido de Alianza Lima vs Chankas?

La transmisión del partido entre Alianza Lima y Los Chankas por la jornada 16 del Torneo Apertura se verá por la señal en vivo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), a través de los operadores oficiales como DirecTV, Movistar TV, Best Cable, Claro TV y Win TV.

Del mismo modo, tienes la opción de verlo vía streaming mediante el aplicativo de DGO para sintonizarlo a través de tu PC, smart TV y/o teléfono móvil.

Alianza Lima puede ser campeón en Matute ante Chankas

Si bien Alianza Lima es líder del Torneo Apertura 2026, el elenco blanquiazul puede celebrar el primer certamen de la Liga 1 en Matute ante Los Chankas. Solo queda aguardar el resto de resultados de las próximas fechas para ver cómo llegan ambos equipos al duelo directo.