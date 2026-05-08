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Sporting Cristal y su gran baja para el clásico ante Alianza Lima por Torneo Apertura

Sporting Cristal no podrá contar con importante futbolista para enfrentar a Alianza Lima en el clásico moderno del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Sporting Cristal y su baja para el partido ante Alianza Lima por Torneo Apertura 2026
Sporting Cristal y su baja para el partido ante Alianza Lima por Torneo Apertura 2026 | Composición: Líbero
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Sporting Cristal enfrentará a Alianza Lima por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, la escuadra celeste sufrió la baja de un importante futbolista de cara al clásico moderno: Estamos hablando de Santiago González.

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Sporting Cristal y su baja para el partido ante Alianza Lima por Torneo Apertura 2026

Según pudo conocer Líbero, González no estará a disposición de Cristal y, por tanto, no integrará la relación de futbolistas disponibles para el duelo ante Alianza por el clásico.

El jugador terminó el partido frente a Palmeiras con molestias y no consiguió estar en condiciones para el choque ante los blanquiazules, por lo que Zé Ricardo prefirió dejarlo fuera de la convocatoria.

Santiago González será baja para Sporting Cristal ante Alianza Lima

Santiago González será baja para Sporting Cristal ante Alianza Lima

Cabe señalar que Santiago González se ha convertido en un jugador clave para Sporting Cristal en la actual temporada de la Liga 1 y la Copa Libertadores, por lo que su ausencia frente a Alianza Lima representará una baja importante.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima será local en el estadio Alejandro Villanueva, Matute, frente a Sporting Cristal, el sábado 9 de mayo del 2026, en el marco de la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1.

El conjunto a cargo de Pablo Guede intentará prolongar su buena racha de resultados, por lo que será clave que consiga imponerse al equipo dirigido por Zé Ricardo y así mantener vivas sus opciones de conquistar el primer campeonato del año.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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