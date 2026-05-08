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Sporting Cristal tercero del grupo F de Libertadores: resultados que necesita para clasificar a octavos
Al término de la cuarta fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal descendió a la tercera casilla al ser superado por Palmeiras y Cerro Porteño.
Sporting Cristal tropezó en Matute ante Palmeiras y perdió su lugar en la zona de clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Los celestes aún se aferran al sueño de llegar a la siguiente instancia del torneo de la Conmebol, por lo que acá te comentamos qué resultados necesita para celebrar al cierre de las seis jornadas de la fase de grupos.
PUEDES VER: Tabla de posiciones de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026: Así marcha el Grupo F
Como se sabe, los rimenses perdieron 2-0 ante Palmeiras en Lima, por lo que necesitaban un empate entre Junior y Cerro Porteño para mantenerse en la segunda casilla. Sin embargo, los paraguayos golpearon en Colombia y superaron a los de Zé Ricardo en la clasificación.
Tabla de posiciones de Sporting Cristal en el grupo F de la Copa Libertadores 2026
Al cierre de la cuarta fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026, así quedó la tabla de posiciones con Sporting Cristal como representante peruano:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Palmeiras
|4
|3
|8
|2. Cerro Porteño
|4
|1
|7
|3. Sporting Cristal
|4
|0
|6
|4. Junior
|4
|-4
|1
Resultados que necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de final
Hay varios panoramas para que Sporting Cristal consiga su objetivo de llegar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Está claro que los celestes tienen que cumplir una tarea titánica al sumar puntos de visita, pero el contexto puede favorecerlos en su afán de volver a esta instancia luego de 22 años.
Primero, debe vencer a Junior de Barranquilla en Colombia y esperar que Palmeiras derrote a Cerro Porteño o empate con el cuadro paraguayo en Brasil. Solo así los celestes llegarán a la fecha final con 9 puntos, mientras que los paraguayos tendrían 7 u 8. El duelo en La Nueva Olla será decisivo y a los de Zé Ricardo les bastaría un empate para llegar a octavos de final.
Otra opción es que Sporting Cristal empate los dos partidos que le restan ante Junior y Cerro Porteño en condición de visitante. En ese caso, solo quedaría sujeto a que Palmeiras venza al Ciclón en Brasil por cualquier marcador. La tabla dejaría a los celestes y paraguayos con el mismo puntaje, pero los del Rímac avanzarían a la siguiente ronda por el nuevo criterio de desempate de la Conmebol, que prioriza los resultados entre ambos equipos. El conjunto peruano tendrá ventaja tras su victoria en el Callao ante el combinado guaraní.
Palmeiras lidera el grupo F de la Copa Libertadores 2026, serie en la que se encuentra Sporting Cristal.
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026?
El partido entre Sporting Cristal vs Junior por la quinta fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026 se jugará el miércoles 20 de mayo a partir de las 21.00 horas de Colombia y Perú (2.00 horas GMT).
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