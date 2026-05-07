Sporting Cristal no atraviesa su mejor momento en esta temporada luego de estar cerca de la zona de descenso en la Liga 1, en contraste con su gran nivel en la Copa Libertadores. Por ello, la directiva ha decidido tomar una medida con su plantel y se conoció que ya definió a sus próximos refuerzos para revertir su situación.

PUEDES VER: Sporting Cristal toma dura decisión con Felipe Vizeu para el Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal define a sus dos fichajes para el Clausura y la Libertadores

La actualidad de Sporting Cristal no es la mejor en la temporada, una situación que ha provocado duras críticas de la hinchada hacia la directiva. Ante ello, el club ya trabaja en reforzar su plantel y el periodista Denilson Barrenechea reveló que la prioridad pasa por incorporar un defensor central y un delantero, dos puestos considerados claves para el segundo tramo del año.

Según indicó el comunicador, la idea de la institución es utilizar dos cupos de extranjeros en la próxima ventana de pases, por lo que ya maneja varios nombres en carpeta para fortalecer la zaga y la ofensiva, con lo que le brindaría mayores variantes al esquema de Zé Ricardo.

Video: Mano a Mano

"Analizan prestar a un par de jugadores. Me dijeron que podría tratarse de un jugador de la defensa y un delantero. En la cartera tienen jugadores centrales que están analizando, porque buscan utilizar dos cupos", señaló el periodista.

En esa línea, la dirección deportiva de Sporting Cristal también contempla ceder a préstamo a algunos futbolistas de cara al Torneo Clausura. Justamente, un defensor y un atacante son los principales candidatos a salir, situación que impulsa la necesidad de sumar nuevos refuerzos.

Sin embargo, es preciso indicar que, hasta el momento, no se han revelado los nombres de los jugadores que pueden abandonar el club, aunque se prevé que se trate de quienes menos minutos han tenido esta temporada.

Sporting Cristal puede comprometerse con el descenso en la Liga 1

Debido a los malos resultados obtenidos en el plano local, Sporting Cristal se ubica en el puesto 13 de la clasificación con 15 unidades y a solo cinco puntos de la zona de descenso. La mala noticia para los rimenses es que su próximo duelo será ante Alianza Lima, candidato al título. Por ello, si se dan esos resultados, el club puede quedar muy cerca de los últimos lugares y complicar aún más su panorama.