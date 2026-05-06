Prensa paraguaya se refirió a Sporting Cristal tras derrota con Palmeiras: "Aún con..."

Sporting Cristal es noticia en Paraguay ante la caída que sufrió en Matute a manos de Palmeiras. El cuadro celeste sigue con chances de clasificar a octavos de final, pero sabe muy bien que no será una tarea fácil. Ante este panorama, la prensa del país guaraní se pronunció en sus respectivos artículos web y se refirió a los celestes tras este tropiezo en Copa Libertadores.

Prensa paraguaya se refirió a Sporting Cristal

Como se conoce, Cerro Porteño es un club paraguayo que compite en el grupo F de la Copa Libertadores junto con Sporting Cristal. Es claro que dicho país quiere a su club en los octavos de final, por lo que está pendiente de los resultados que pueda conseguir el elenco del Rímac. Por ello, dedicaron un artículo para referirse al equipo de Zé Ricardo, que no logró celebrar en su último cotejo como local.

El medio Versus de Paraguay destacó el triunfo de Palmeiras, que lo devuelve al primer lugar del grupo F de la Copa Libertadores 2026. Sporting Cristal pasa a ser segundo en la clasificación y uno de los que le puede arrebatar ese puesto es Cerro Porteño, que debe visitar a Junior en Colombia.

"El poderoso Palmeiras de Brasil retomó el liderato del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 al vencer 2-0 anoche en Lima al Sporting Cristal, por la cuarta fecha, que lo deja bien posicionado en la lucha por el boleto a los Octavos de Final. Cristal se ubica en el segundo lugar con 6, seguido por Cerro Porteño con 4, mientras que Junior de Barranquilla cierra con una unidad. En la quinta fecha de la llave, Palmeiras podría cerrar su clasificación a los octavos cuando reciba al Ciclón en el Allianz Parque de Sao Paulo el miércoles 20 de este mes. Cristal, aún con posibilidades de clasificar, visitará a Junior ese mismo día.", se lee en el artículo del portal Versus.

Medio "Versus" de Paraguay se refirió a derrota de Sporting Cristal con Palmeiras.

Así va la tabla de posiciones del grupo F de la Copa Libertadores 2026