Diego Rebagliati no guardó nada y dio severo comentario sobre Sporting Cristal: "Volvió a ser un..."

Sporting Cristal perdió el primer lugar del grupo F de la Copa Libertadores 2026 tras caer 2-0 ante Palmeiras. El elenco celeste no logró hacerse fuerte como local y ahora necesita sumar ante los demás rivales para mantenerse en la pelea por clasificar a octavos de final. En medio de esta desazón que se vivió en Matute, Diego Rebagliati tomó la palabra para expresar su sentir sobre el rendimiento de los celestes.

Diego Rebagliati se refirió al nivel de Sporting Cristal

En primera instancia, dejó en claro que una de las predicciones que el hincha y el entorno del fútbol podían considerar era la derrota ante Palmeiras en los choques de ida y vuelta. Pese a que tuvo un inicio alentador por las ocasiones que generó en el área rival, no logró traducirlo en el marcador y terminó pagando caro el contraataque de los brasileños.

Pese a que las matemáticas aún le dan vida a los rimenses en su afán de clasificar a octavos de final, sabe que no será nada sencillo sumar ante Junior y Cerro Porteño en sus respectivos estadios. Agregó que hay momentos para destacar en el equipo de Zé Ricardo, pero que en varios tramos del compromiso volvió a ser un "equipo frágil" como en la Liga 1.

"En la previa era casi razonable que Cristal pudiera perderlo. Los primeros minutos generaron entusiasmo porque el equipo empezó bien, pero luego Palmeiras se fue acomodando al partido y a un ritmo de juego que Cristal no pudo sostener. Extrañó a Cazonatti. Cristal falló lo poco que tuvo. En un momento parecía que Cristal la iba a pasar mal en términos de ser goleado, pero el 2-0 lo deja con expectativa. Cristal tiene que jugar dos partidos de visitante y tampoco es que sean equipos tan complicados de superar. Hay bastante para hablar de Cristal de la Copa y Liga, y algunas cosas que hoy por momentos fueron interesantes, pero por momentos fueron difíciles de sostener y volvió a ser un equipo frágil", manifestó Diego Rebagliati.

(VIDEO: Movistar Deportes)

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