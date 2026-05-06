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Ramón Sosa, figura de Palmeiras y su potente calificativo a Sporting Cristal: "Un equipo..."

Ramón Sosa, figura titular de Palmeiras, no se guardó nada y dio rotundo calificativo a Sporting Cristal tras ganar por 2-0 en la Copa Libertadores 2026.

Luis Blancas
Ramon Sosa, futbolista de Palmeiras, dio fuerte calificativo a Sporting Cristal
Ramon Sosa, futbolista de Palmeiras, dio fuerte calificativo a Sporting Cristal | Composición: Líbero
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Sporting Cristal cayó por 2-0 ante Palmeiras por la cuarta jornada del grupo F de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva. Al término del encuentro, la figura paraguaya Ramón Sosa no se guardó nada y lanzó un fuerte calificativo contra el club celeste por su rendimiento en el partido.

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Ramón Sosa, futbolista de Palmeiras, dio fuerte calificativo a Sporting Cristal

Sosa, quien fue protagonista del partido entre Palmeiras y Cristal tras marcar uno de los dos goles del encuentro, fue entrevistado por la prensa después del duelo.

La figura paraguaya fue consultada sobre la impresión que le dejó el encuentro ante el conjunto rimense y, además, se permitió dedicarle un elogio contundente por su rendimiento.

Para Ramón Sosa, futbolista de Palmeiras, Sporting Cristal resultó un rival difícil de superar porque juega muy bien; no obstante, su equipo hizo un gran encuentro y consiguió la victoria por 2-0 en el Estadio Alejandro Villanueva.

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“Creo que hicimos un buen partido. Fue un poco complicado en la primera parte, pero sabíamos que jugar fuera de casa sería difícil, sobre todo contra un equipo que también juega bien”, aseguró.

Por otro lado, Sosa explicó las razones por las que Palmeiras consiguió la victoria ante Cristal en condición de visita. "Aprovechamos el contraataque, que es uno de nuestros puntos fuertes, y ambos goles llegaron tras jugadas rápidas", mencionó.

Cristal perdió 2-0 ante Palmeiras por la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal no logró sumar un triunfo y cayó por 2-0 frente a Palmeiras en la cuarta jornada de la Copa Libertadores 2026, en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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