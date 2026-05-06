Zé Ricardo, DT de Cristal, lanzó dura crítica a su plantel tras caída con Palmeiras: "Te matan"

El estratega de Sporting Cristal, Zé Ricardo, no calló nada en conferencia de prensa ante la derrota de su equipo ante Palmeiras por Copa Libertadores.

Diego Medina
Zé Ricardo no calló ante derrota de Sporting Cristal frente a Palmeiras.
Zé Ricardo no calló ante derrota de Sporting Cristal frente a Palmeiras. | Foto: X Movistar Deportes
Por la cuarta jornada de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal perdió el primer lugar del grupo F tras caer ante Palmeiras por 2-0. Los celestes siguen dependiendo de sí mismos para clasificar a octavos de final, por lo que Zé Ricardo, durante una conferencia de prensa, no dudó en expresar su sentir tras esta caída en Matute.

Zé Ricardo lanzó fuerte crítica al plantel de Sporting Cristal

Durante la conferencia de prensa tras el partido, Zé Ricardo tomó la palabra para analizar la caída de Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, también lanzó una crítica a sus dirigidos por cómo actuaron ante rivales de alto nivel como Palmeiras.

El estratega brasileño considera que los dos goles llegaron por errores puntuales de los futbolistas, que terminaron costando la derrota ante un rival directo. Sin embargo, sabe que el equipo puede mejorar con el paso de los partidos y ahora se enfoca en levantar al plantel de cara a los siguientes encuentros de la Liga 1.

"Tenemos que reconocer que ante un equipo como Palmeiras no podemos cometer errores, porque son cruciales. Te matan. Iniciamos bien el partido. Después del gol nos desordenamos un poco. En el segundo tiempo también iniciamos bien y con un 2-0 es difícil cambiar. Dependemos de nosotros para clasificar a la siguiente fase", manifestó Zé Ricardo.

Como expresa el director técnico de Sporting Cristal, la Copa Libertadores tendrá ahora una pausa de varias semanas, de acuerdo con el calendario, por lo que buscará cambiar el chip de los jugadores ante la complicada situación que vive el equipo en la Liga 1 2026. Los celestes están a cinco puntos del descenso, por lo que necesitan vencer a Alianza Lima en Matute y recuperar la confianza de cara a sus próximos encuentros oficiales.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

