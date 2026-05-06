0
PREVIA
Bayern vs PSG: hora y canal de la semifinal

Marlo Freitas, titular de Palmeiras, dio firme calificativo sobre Sporting Cristal: "Es un gran..."

Una de las figuras de Palmeiras ante Sporting Cristal, como Marlon Freitas, no dudó en hablar públicamente del club celeste ante la prensa internacional.

Diego Medina
Marlon Freitas no dudó en calificar a Sporting Cristal.
Marlon Freitas no dudó en calificar a Sporting Cristal. | Foto: FM Sports | Sporting Cristal
COMPARTIR

Sporting Cristal no pudo sostener su invicto de local en la Copa Libertadores 2026 ante Palmeiras de Brasil. El 'Verdao' afrontó un duelo con total seriedad y con un marcador de 2-0 aseguró los tres puntos para liderar el grupo F del torneo de la Conmebol. Posterior a este encuentro en Matute, Marlon Freitas, una de las figuras del combinado visitante, dio declaraciones a los medios internacionales para calificar públicamente el nivel de los celestes.

Palmeiras apunta a Sporting Cristal previo a choque de Copa Libertadores.

PUEDES VER: Palmeiras impacta al referirse a Sporting Cristal tras el empate de celestes: "Perú es el..."

Marlon Freitas de Palmeiras calificó a Sporting Cristal

Antes de dejar el Estadio Alejandro Villanueva, el mediocampista Marlon Freitas se dio tiempo para responder las consultas de los periodistas y se animó a dar una firme opinión sobre Sporting Cristal. El futbolista de 31 años no se amilanó al decir que el conjunto del Rímac es "un gran equipo" y que logró sorprender en el arranque del cotejo.

De hecho, Freitas recordó que crearon chances para abrir el marcador en la primera parte, pero que reaccionaron a tiempo para sacar dos goles de ventaja y así complicar los intereses de los celestes. Ahora, el plantel de Palmeiras se concentrará en su liga local y luego buscará el pleno de triunfos ante Cerro Porteño y Junior en las jornadas restantes del grupo F de la Copa Libertadores 2026.

"(Sporting) Cristal es un gran equipo, es como dije, empezaron bien el juego. Tuvo una oportunidad, pero logramos meternos en el partido. Estar dentro del partido. Fuimos eficientes, aprovechamos las ocasiones. Es un resultado importante para nosotros pero toca seguir trabajando. Hay dos partidos en casa, toca trabajar para conseguir el objetivo", declaró Marlon Freitas en la zona mixta de Matute.

(VIDEO: FM Sports)

Así quedó la tabla de posiciones del grupo F de la Copa Libertadores 2026

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Palmeiras438
2. Sporting Cristal406
3. Cerro Porteño304
4. Junior3-31

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Erick Delgado 'fulminó' a varios jugadores de Sporting Cristal tras goleada ante Palmeiras: "Ciclo"

  2. DT de Palmeiras dio fuerte comentario contra Matute de Alianza tras vencer a Cristal: "Un..."

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano