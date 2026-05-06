Marlo Freitas, titular de Palmeiras, dio firme calificativo sobre Sporting Cristal: "Es un gran..."

Sporting Cristal no pudo sostener su invicto de local en la Copa Libertadores 2026 ante Palmeiras de Brasil. El 'Verdao' afrontó un duelo con total seriedad y con un marcador de 2-0 aseguró los tres puntos para liderar el grupo F del torneo de la Conmebol. Posterior a este encuentro en Matute, Marlon Freitas, una de las figuras del combinado visitante, dio declaraciones a los medios internacionales para calificar públicamente el nivel de los celestes.

Marlon Freitas de Palmeiras calificó a Sporting Cristal

Antes de dejar el Estadio Alejandro Villanueva, el mediocampista Marlon Freitas se dio tiempo para responder las consultas de los periodistas y se animó a dar una firme opinión sobre Sporting Cristal. El futbolista de 31 años no se amilanó al decir que el conjunto del Rímac es "un gran equipo" y que logró sorprender en el arranque del cotejo.

De hecho, Freitas recordó que crearon chances para abrir el marcador en la primera parte, pero que reaccionaron a tiempo para sacar dos goles de ventaja y así complicar los intereses de los celestes. Ahora, el plantel de Palmeiras se concentrará en su liga local y luego buscará el pleno de triunfos ante Cerro Porteño y Junior en las jornadas restantes del grupo F de la Copa Libertadores 2026.

"(Sporting) Cristal es un gran equipo, es como dije, empezaron bien el juego. Tuvo una oportunidad, pero logramos meternos en el partido. Estar dentro del partido. Fuimos eficientes, aprovechamos las ocasiones. Es un resultado importante para nosotros pero toca seguir trabajando. Hay dos partidos en casa, toca trabajar para conseguir el objetivo", declaró Marlon Freitas en la zona mixta de Matute.

(VIDEO: FM Sports)

Así quedó la tabla de posiciones del grupo F de la Copa Libertadores 2026