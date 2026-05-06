Sporting Cristal sufrió una dura derrota ante Palmeiras en el Alejandro Villanueva y perdió el primer lugar del grupo F de la Copa Libertadores a manos del Verdão. Tras el encuentro, Erick Delgado, exarquero y figura del cuadro rimense, tuvo duras palabras sobre los dirigidos por Zé Ricardo y aseguró que varios jugadores cumplieron su ciclo.

¿Qué dijo Erick Delgado sobre Sporting Cristal?

En el último programa de L1 Radio, Erick Delgado fue contundente al decir que, pese a algunas victorias sueltas, el equipo no pasa por un buen momento y que hay muchos jugadores que ya no están para seguir vistiendo la camiseta de Sporting Cristal.

“En Cristal hay muchos jugadores que ya, hay que ser conscientes, han cumplido su ciclo en el Sporting Cristal. Yo trato siempre de ser objetivo y trato de no subirme, como se dice, a todo este 'envión anímico' porque el equipo creo que no pasa por un buen momento”, empezó diciendo.

Luego, fue más contundente y señaló que Sporting Cristal no compitió ante el Verdão: “Hoy podemos decir que compitió... yo no lo veo así. Yo creo que en ningún momento compitió con Palmeiras. Palmeiras hizo un partido tranquilo; creo que hoy reguló (su esfuerzo), pienso yo”.

En esa línea, Erick Delgado empezó a desmenuzar los errores que tuvieron los rimenses: “Creo que hubo errores puntuales. Creo que en ningún momento tuvo la pelota Cristal para poder controlar algo. Fue inconexo completamente, nunca hilvanó una sola jugada entera. Ya después del 2-0, por ahí tuvo un par (de jugadas) porque, claro, Palmeiras 'soltó la mano”.

Finalmente, el exarquero mencionó a Ávila y aseguró que Cristal no puede jugar a alto nivel con él: “No solamente los volantes de contención, sino también los delanteros. Ávila no le está yendo bien. He jugado con Irven (Ávila) y estoy agradecido por todo lo que ha hecho, pero creo que ya a estas instancias no puede; te da muchas ventajas. Hoy, con Iberico... realmente Palmeiras estaba a un ritmo tan diferente que tú decías: 'Parecía literal un equipo de primer nivel y primerísimo nivel”.