Palmeiras recuperó el primer lugar del grupo F de la Copa Libertadores 2026 tras superar 2-0 a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva. El combinado Verdao mostró buen fútbol durante gran parte del compromiso y eso repercutió en la prensa de dicho país. De hecho, un periodista no dudó en tomar la palabra y hacer firmes comentarios sobre el elenco del Rímac.

Periodista brasileño 'minimizó' a Sporting Cristal

Previo al análisis de lo que fue el partido entre Sporting Cristal y Palmeiras, el periodista brasileño Felippe Facincani, del medio 'Jovem Pan Esportes', indicó que este cotejo era una obligación para el Porco por todo el nivel mostrado en la temporada, en comparación con el estado actual del cuadro celeste.

De hecho, aclaró que Sporting Cristal es el 13 de la tabla de posiciones de la liga peruana, mientras que Palmeiras es el sólido líder del Brasileirao. Asimismo, dejó en claro que no había ningún inconveniente si el marcador de los brasileños ante los rimenses hubiera sido más abultado.

"El Palmeiras cumplió con su obligación. El Sporting Cristal es el decimotercero en la tabla del campeonato peruano. Repito. Decimotercero colocado del campeonato peruano. Es el Sporting Cristal actual. Palmeiras es el líder. Sufrió Palmeiras un poco, tuvo lapsus. Tranquilamente podríamos estar hablando de una goleada de Palmeiras a Sporting Cristal", manifestó.

(VIDEO: Jovem Pan Esportes)

Fuera de ello, Sporting Cristal se mantiene en la segunda casilla del grupo F de la Copa Libertadores 2026 con seis unidades y está a dos puntos de Palmeiras. Sin embargo, los celestes aguardan lo que pueda ocurrir en el duelo entre Junior y Cerro Porteño para ver si cierran esta cuarta jornada en zona de clasificación a octavos de final.