Zé Ricardo, DT de Cristal, dio rotundo calificativo al partido contra Alianza: "Un..."
Zé Ricardo, técnico de Sporting Cristal, usó su conferencia de prensa en Copa Libertadores para dar un fuerte calificativo al duelo contra Alianza Lima por el Torneo Apertura de la Liga 1.
Zé Ricardo, entrenador de Sporting Cristal, decidió pasar la página tras la derrota por 2-0 ante Palmeiras por la Copa Libertadores 2026 para centrarse en el partido que sostendrá ante Alianza Lima por el Torneo Apertura de la Liga 1. El técnico brasileño no se guardó nada y dio un rotundo calificativo al duelo ante el club blanquiazul.
Zé Ricardo, técnico de Sporting Cristal, dio rotundo calificativo al partido contra Alianza Lima
Alianza y Cristal disputarán una nueva edición del llamado ‘clásico moderno’ por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y, antes de este importante cruce, el entrenador del conjunto rimense se pronunció para describir con énfasis el próximo partido.
Para Zé Ricardo, el encuentro que disputará el conjunto celeste y blanquiazul será, sin duda, especial, ya que históricamente ambos clubes están considerados entre los grandes y sus enfrentamientos se han prolongado durante mucho tiempo.
Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Asimismo, el entrenador de Sporting Cristal dejó claro que acudirán al Estadio Alejandro Villanueva con el propósito de derrotar a Alianza Lima, quedarse con los 3 puntos y, así, seguir sumando en el Apertura de la Liga 1.
"(…) Ahora tenemos que recuperarlos a todos, porque el sábado es un partido especial, un derbi. Lógicamente queremos jugar para vencer acá (Matute) y sumar los puntos en la Liga 1", afirmó.
Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026
Alianza Lima se enfrentará ante Sporting Cristal el sábado 9 de marzo de 2026 a las 8:00 p.m., en duelo correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute, La Victoria.
