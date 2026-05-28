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Tabla de posiciones de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026: Así va el Grupo F

Revisa la tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 con Sporting Cristal, Cerro Porteño, Palmeiras y Junior.

Jesús Yupanqui
Tabla de posiciones de Sporting Cristal en el Grupo F de la Copa Libertadores.
Tabla de posiciones de Sporting Cristal en el Grupo F de la Copa Libertadores. | FOTO: Composición Líbero
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El Grupo F de la Copa Libertadores 2026 empieza a tomar forma. Palmeiras y Sporting Cristal pelean por asegurar su clasificación a los octavos de final. Por su parte, Junior ya no cuenta con chances de seguir en el certamen continental, aunque todavía podría acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Sporting Cristal visita a Cerro Porteño por la fecha 6 del grupo F de la Copa Libertadores 2026.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs. Cerro Porteño EN VIVO: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores

EquiposPJDGPuntos
1. Cerro Porteño5210
2. Palmeiras528
3. Sporting Cristal5-16
4. Junior5-34

Programación del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Jueves 28 de mayo

  • 5.00 p. m. | Cerro Porteño vs. Sporting Cristal
  • 5.00 p. m. | Palmeiras vs. Junior

¿Cómo se definen los clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Los equipos que disputarán los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 quedarán establecidos en la fase de grupos, en la que avanzarán los conjuntos que ocupen el primer y el segundo puesto de cada zona. Los terceros no serán eliminados, sino que accederán a los playoffs de la Copa Sudamericana. El sorteo de los enfrentamientos tendrá lugar el viernes 29 de mayo en Luque, Paraguay.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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