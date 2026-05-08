No es Universiario: el equipo que puede 'quitarle' el Torneo Apertura a Alianza Lima y a Chankas

Entramos en la recta final del Torneo Apertura, pues solo restan cuatro fechas para que culmine la primera competencia de la Liga 1 2026 y hay dos clubes con grandes posibilidades de quedarse con este trofeo: Alianza Lima y Los Chankas. Sin embargo, existe un tercer club que también está 'metido en la pelea' y que puede 'arruinarle' la fiesta a ambos, y no se trata de Universitario de Deportes. ¿De quién estamos hablando? Cienciano del Cusco.

El equipo de Horacio Melgarejo se encuentra en la tercera casilla con 26 puntos, tres menos que Los Chankas y seis menos que el líder Alianza Lima. A pesar de esto, el Papá de América tiene grandes posibilidades de arrebatarles el título del Torneo Apertura a los guerreros andahuaylinos y a los íntimos porque aún tiene un duelo directo en esta lucha, a falta de 12 unidades por jugarse.

Sucede que, durante la fecha 14, Cienciano jugará ante Atlético Grau en el Campeones del 36 y, de conseguir una victoria, podrá meterles presión a Alianza Lima y a Los Chankas, que tendrán difíciles partidos ante Sporting Cristal en el Alejandro Villanueva y Cusco FC en el Inca Garcilaso de la Vega, respectivamente.

Cienciano marcha en el tercer lugar del Apertura

El escenario ideal para el Papá es que consiga los tres puntos en Piura y espere que los blanquiazules y andahuaylinos pierdan esos encuentros, para así escalar a la segunda casilla del Torneo Apertura y ponerse a tres de Alianza Lima. En la siguiente jornada, Cienciano recibirá a los íntimos en Cusco por la fecha 15 y, si consigue un triunfo, sumará la misma cantidad de puntos: 32.

Por lo que solo restarían dos fechas para que acabe el Apertura. En la jornada 16, el equipo de Horacio Melgarejo visitará a Sport Huancayo y Alianza Lima recibirá a Los Chankas, por lo que aquí un resultado idóneo sería un empate entre ambos. Así, Cienciano tendría el camino libre para ganar la primera competencia de la Liga 1 cuando reciba a Sporting Cristal en el Inca Garcilaso de la Vega.