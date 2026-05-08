Alineaciones Alianza Lima vs Sporting Cristal: los onces de Guede y Zé Ricardo para el clásico

Alianza Lima vs Sporting Cristal se enfrentarán este sábado en un nuevo episodio del ‘clásico moderno’ por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los blanquiazules necesitan ganar para seguir encaminados hacia el título, mientras que los cerveceros están obligados a quedarse con los tres puntos para escapar de la parte baja de la tabla. Consulta las alineaciones que alistan ambas escuadras.

Alineación de Alianza Lima

Alejandro Duarte; Marco Huamán, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Luis Ramos.

Pablo Guede sabe que no puede reservarse nada en plena disputa por el título del Apertura, por lo que mandará a sus mejores jugadores a la cancha para defender su localía y asegurar los tres puntos. En la defensa, sufrieron la baja obligada de Luis Advíncula por acumulación de tarjetas y quien se perfila como su reemplazo es Gianfranco Chávez, debido a su polifuncionalidad.

Alianza Lima necesita ganar para seguir como líder en solitario del Torneo Apertura.

El mediocampo de Alianza Lima no presentará novedades con relación al último partido; se mantendrá el tridente de Pavez-Gaibor-Vélez. Los tres atraviesan un nivel extraordinario y se han convertido en el eje principal del equipo, pues destacan por su habilidad para distribuir el juego.

En la ofensiva, el ingreso de Alan Cantero en lugar de Gaspar Gentile busca aportar mayor dinamismo al equipo y ofrecer una variante en el ataque. Por la otra banda, el peligroso Eryc Castillo buscará seguir en su gran momento goleador. El delantero principal será Luis Ramos, en lugar de Paolo Guerrero, quien se viene recuperando de una lesión.

Alineación de Sporting Cristal

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Santiago González, Maxloren Castro, Luis Iberico y Felipe Vizeu.

Sporting Cristal no atraviesa su mejor momento en la Liga 1, luego de encadenar tres partidos sin ganar, resultados que lo han llevado a acercarse seriamente a la zona de descenso. Los rimenses muestran panoramas distintos a nivel internacional y local, por lo que buscarán una victoria que les permita enderezar el rumbo.

Sporting Cristal encadena tres partidos sin ganar en la Liga 1 y está cerca a los últimos lugares.

En defensa, la escuadra bajopontina se ilusiona con la continuidad de Miguel Araujo, quien sigue con molestias, pero no quiere perderse este partido, además del peligroso Cristiano Da Silva, que busca poner en aprietos a los 'íntimos'. El mediocampo no tendrá grandes sorpresas, con la experiencia de Yotún y el desequilibrio del 'Santi' González.

En ataque, Maxloren Castro tendrá el rol de conectar por las bandas con el mediocampo y buscará hacer daño con su desequilibrio. Mientras, la dupla en la delantera contará con Iberico como segunda punta y con Felipe Vizeu, quien ha mejorado su rendimiento goleador, pero aún no logra despuntar del todo.