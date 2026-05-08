Alianza Lima mandó particular mensaje luego de la derrota de Universitario: "El regalo perfecto"

Universitario de Deportes perdió 2-1 ante Coquimbo Unido en su visita a Chile, por la fecha 4 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, tras el partido que deja casi eliminado a los merengues de la competición internacional, Alianza Lima sorprendió a todos los hinchas dejando un particular mensaje en sus redes sociales. ¿Se burló del ‘compadre’?

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Como sabemos, ambos clubes son rivales históricos y siempre que uno pierde aparece el otro para hacer una broma en el ciberespacio. Por ello, muchos aficionados estuvieron atentos a la cuenta oficial de ‘X’ de los íntimos, esperando alguna burla hacia el elenco dirigido por Jorge Araujo. Sin embargo, la publicación no tuvo nada que ver con la derrota de la ‘U’ en territorio chileno.

“El regalo perfecto sí existe y viene en azul y blanco. Vive el Tour Blanquiazul y descubre nuestros packs especiales para mamá. Porque mamá también merece sentir esta pasión en cada detalle”, indicó Alianza Lima en redes sociales, brindando una promoción exclusiva por el Día de la Madre, que en Perú se celebra cada segundo domingo de mayo, es decir, este año, el 10 del presente mes.

Alianza Lima y su publicación.

Se trata de unos packs que traen diversos artículos para homenajear a todas las mamás blanquiazules, que van desde tazas hasta camisetas y peluches. Esta promoción estará disponible mañana, sábado, desde las 10.00 horas de la mañana hasta las 17.00 horas durante el Tour Blanquiazul. Recordemos que este 9 de mayo también se llevará a cabo el partido ante Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: hora y dónde ver

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal iniciará a las 20.00 horas de Perú, en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV. Asimismo, podrás ver el encuentro del Torneo Apertura 2026 totalmente online en Movistar Play o DGO, si cuentas con una suscripción a alguna de las mencionadas plataformas de streaming.