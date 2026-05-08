Universitario a un paso de destrozar estadística histórica de club peruano por la Copa Libertadores

Universitario de Deportes atraviesa un mal momento, ya que está al borde de la eliminación en la Copa Libertadores 2026 y en la Liga 1 prácticamente ha perdido el Torneo Apertura. En medio de ello, los cremas recibieron una pésima noticia debido a que están a solo un paso de romper una estadística histórica, y positiva, de los clubes peruanos en el torneo más importante de la Conmebol.

Como sabemos, la ‘U’ es uno de los elencos más importantes del Perú, por lo que normalmente está obligado a salir campeón nacional y dejar una buena imagen a nivel internacional, aunque no lo ha conseguido en muchas ocasiones. Por ejemplo, en la presente edición del campeonato continental marcha tercero en el Grupo B y está a punto de quedar fuera si pierde con Nacional en la siguiente jornada, en condición de visitante.

Bajo esa premisa, en redes sociales los hinchas recordaron que la última vez que un tricampeón de la Liga 1 jugó la Copa Libertadores llegó hasta la final del certamen, aunque la perdió. Fue Sporting Cristal en 1997, cuando definió el título ante Cruzeiro de Brasil y, lamentablemente para la hinchada celeste, cayó por 1-0 en Belo Horizonte luego de haber igualado 0-0 en Lima.

Equipo de Sporting Cristal en 1997.

Por ello, ahora Universitario de Deportes, que es el actual tricampeón del Perú, está rompiendo dicha estadística positiva al quedar eliminado en la Fase de Grupos. Si bien es cierto aún faltan dos fechas, los merengues deben ganar en Uruguay y luego vencer a Deportes Tolima en el Estadio Monumental. De lo contrario, el equipo comandado por Jorge Araujo tendrá que luchar únicamente por el boleto a la Copa Sudamericana.

Próximo partido de Universitario en Copa Libertadores

Universitario de Deportes ahora enfrentará a Nacional el miércoles 20 de mayo en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo, desde las 17.00 horas de Perú. La transmisión del encuentro será mediante la señal ESPN, mientras que Disney Plus se encargará de llevar el compromiso a tu casa totalmente online.