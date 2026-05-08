Universitario descartó negociaciones con laureado técnico en Ecuador pese a interés: "Difícil"

Universitario de Deportes ha acelerado la búsqueda de su nuevo entrenador tras la derrota frente a Coquimbo Unido. El cuadro crema necesita cambiar su panorama de cara al Torneo Clausura para optar al título de la Liga 1 2026. No obstante, en las últimas horas se conoció que la dirigencia decidió no abrir conversaciones para fichar a un técnico de renombre que había expresado su interés en tomar el cargo. Se trata de Fabián Bustos.

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Universitario descartó negociaciones con laureado técnico en Ecuador

En las últimas semanas se había informado que Fabián Bustos había expresado a la directiva crema su deseo de retornar al equipo, aunque ello dependía de su desvinculación de Millonarios de Colombia, club al que dirige actualmente.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado por Gustavo Peralta en el programa 'Modo Fútbol', la directiva de Universitario, encabezada por Franco Velazco, ha decidido no negociar para incorporar al técnico argentino, pues considera muy complicado llegar a un acuerdo para desvincularlo de su club.

"Lo de Fabian Bustos no es posible, la 'U' no va a generar una reunión, salvo que quiera hacerlo que lo veo difícil, para hablar directamente con Millonarios y negociar una salida. Consulté a la dirección deportiva de Millonarios y no piensan cesarlo, están contentos con él y le van a dar refuerzos", señaló el comunicador.

En esa línea, el reconocido periodista señaló que la situación se vuelve inviable, ya que el cuadro colombiano no tiene intención de desprenderse de Fabián Bustos e incluso ya está pensando en traerle refuerzos.

Por otro lado, Gustavo Peralta también señaló que Bustos no tiene la intención de dejar Millonarios por su cuenta, pese a su deseo de volver a dirigir en la 'U'. "Fabián Bustos no va a tirar la puerta, por más que le dijo a Franco Velazco que le gustaría venir y que lamentaba no ser opción en diciembre cuando estaba libre. Ahora es complicado, pero quien sabe si más adelante pueda volver", sentenció.

Fabián Bustos no regresará a Universitario para esta temporada y continuará en Millonarios. Composición: Líbero

Fabián Bustos fue campeón en Ecuador

A lo largo de su carrera, Fabián Bustos ha demostrado ser un entrenador con gran jerarquía y especialmente lo evidenció en el fútbol ecuatoriano, donde consiguió importantes títulos. En la temporada 2015 se consagró campeón de la Segunda División de Ecuador con las filas de Delfín SC, una hazaña que repetiría ya en la Liga Pro en la temporada 2019.

Sin embargo, sus logros no se detuvieron allí, ya que al año siguiente levantó nuevamente el título de la Liga Pro al mando de Barcelona SC.