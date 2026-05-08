Universitario impacta y toma dura postura con César Inga tras su bajo rendimiento: "Vendido..."

Uno de los aspectos más bajos de Universitario en esta temporada ha sido el nivel exhibido por César Inga. El zaguero peruano dejó de figurar en los planes tras la llegada de Jorge Araujo al comando técnico, debido a su deficiente rendimiento, en contraste con lo que mostró durante la campaña anterior. Por ese motivo, se supo que en el club decidieron adoptar una postura firme sobre el asunto.

Universitario tomó dura postura con César Inga tras su bajo rendimiento

César Inga volvió a quedarse en el banquillo en la derrota ante Coquimbo Unido y ya suma tres encuentros sin minutos. Tras ello, Gustavo Peralta sorprendió al revelar que su suplencia no se debe a temas de salud, pues se encuentra en buen estado, sino que es una decisión netamente del comando técnico.

De acuerdo con lo señalado por el reconocido comunicador, el polifuncional defensa quedó profundamente afectado por su fallido fichaje al Kansas City a inicios de la temporada, un factor que ha contribuido a su bajo nivel. Por ello, ha perdido la confianza en el esquema de Universitario y fue relegado a la suplencia.

César Inga ha perdido la confianza en Universitario tras su bajo rendimiento.

"César Inga está bien físicamente, no tiene ninguna lesión y no juega por decisión técnica. Le afectó mucho no ser vendido a Kansas City. A la 'U' le caía muy bien que ADT cuestione la negociación, la 'U' no hizo el esfuerzo para solucionar el tema. Hoy ha perdido piso, no goza de la confianza. No está en el nivel del año pasado", informó el citado periodista.

Por ahora, no parece que Inga vuelva a entrar en la consideración de titular dentro del planteamiento de Jorge Araujo, especialmente si se tiene en cuenta que, desde su incorporación, apenas ha disputado 59 minutos con el equipo.

César Inga y sus preocupantes números este 2026

En esta temporada, César Inga ha dejado de ser considerado un jugador habitual en Universitario, ya que solo pudo ser titular indiscutible cuando Matías Di Benedetto no estaba inscrito en el plantel. Un gran contraste con la campaña pasada, cuando fue una de las principales alternativas por su polifuncionalidad.

Según sus registros en este 2026, ha jugado 13 encuentros con la camiseta crema, pero solo ha sumado 802 minutos en la temporada, con un promedio de 61 minutos por partido, aunque su rendimiento no ha sido el esperado.