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Reimond Manco reveló detalles del contrato de Raúl Ruidíaz que ‘beneficiaria’ a la 'U': “Tiene una…”
Raúl Ruidíaz ha dado de qué hablar en los últimos días, siendo muy vinculado a Universitario, que vive un presente complicado tras quedar fuera de la Libertadores.
Universitario de Deportes atraviesa un momento complicado luego de quedarse sin el Torneo Apertura y, recientemente, de quedar fuera de toda competición internacional tras empatar contra Tolima por la Copa Libertadores. En paralelo, debido a que Raúl Ruidíaz compartió una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, se ha generado bastante expectativa entre los hinchas ante la posibilidad de su regreso. A ello se suma el mal momento que atraviesa Alex Valera en cuanto a su instinto goleador.
En ese contexto, Reimond Manco dio detalles sobre el posible regreso de Ruidíaz a la ‘U’ y reveló parte del contrato que tiene la ‘Pulga’.
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Reimond Manco reveló detalles del contrato de Raúl Ruidíaz
Reimond Manco dio detalles sobre el contrato de Raúl Ruidiaz. Foto: Juego Cruzado
“Justo ahora que mencionan a Raúl y las publicaciones que está haciendo, el contrato que tiene con Grau incluye una cláusula de salida”, fueron las primeras palabras de Manco, en el programa Juego Cruzado.
El exvolante de Alianza Lima precisó que no tiene comunicación directa con Ruidíaz, aunque sí maneja información desde Atlético Grau.
“No es mi amigo, pero tengo entendido, porque sí conozco al hijo del presidente de Grau, y yo jugué ahí. El contrato de Raúl tiene una cláusula de salida, pero solo aplicaría para la U”.
“Si ambas partes se ponen de acuerdo, no habría dificultad para que Raúl llegue a la U, no habría contratiempos”, finalizó el ex Alianza Lima.
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