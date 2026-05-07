Universitario remece el mercado y presentó a 5 futbolistas para ganar la Liga: "Refuerzos"

Universitario de Deportes quiere salir tetracampeón del fútbol peruano, por eso viene retomando posiciones en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 tras superar su crisis deportiva. Sin embargo, no es la única delegación del club merengue que disputa un importante campeonato, ya que el equipo de futsal de los cremas ya viene organizando y presentó a cinco destacados futbolistas para reforzar su escuadra con miras a la Liga Futsal Pro.

Universitario de Deportes presentó a 5 fichajes para ganar la Liga

Universitario presentó, a través de sus redes sociales, a los primeros fichajes que tendrá su delegación de futsal, con el objetivo de proclamarse campeón de la primera división de ese deporte.

Miguel Cárdenas, Giovanny Portilla, Martín Vega, Yonder Aparicio y Percy Valverde serán nuevos jugadores del conjunto crema para la temporada 2026 de la Liga Futsal Pro.

Universitario presentó a sus 5 fichajes para disputar la Liga Futsal Pro 2026

“La crema se refuerza. Estos son nuestros primeros refuerzos para la próxima temporada de la Liga Futsal Pro. ¡A dejarlo todo por nuestros colores!”, se puede leer en X, antes Twitter, del Polideportivo de Universitario de Deportes.

Universitario en la Primera División de Fútbol Sala

Universitario figuró entre los clubes de mejor desempeño en la Liga Futsal Pro de la temporada 2025; no obstante, en la final frente a Panta Walon cayó por 4-1 y terminó en el segundo puesto el pasado noviembre, en el Centro de Formación Angamos de Ventanilla. En su trayectoria histórica, el cuadro merengue ha conquistado tres campeonatos nacionales del fútbol sala en 2005, 2019 y 2024.