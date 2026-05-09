Universitario buscará estremecer el mercado con DT que fue campeón de Ecuador: "Es real el interés"

Universitario de Deportes sigue en plena reestructuración para lo que será la segunda parte de la Liga 1. Tras la salida de Javier Rabanal, Jorge Araujo asumió las riendas del equipo mientras la ‘U’ busca a su próximo entrenador. En ese sentido, varios nombres han sido rumoreados durante las últimas semanas.

Por ello, desde Paraguay se dio a conocer el nombre de un técnico que estaría en la mira del conjunto crema. Sin embargo, su fichaje estaría complicado.

Universitario buscará estremecer el mercado con DT que fue campeón de Ecuador

Uno de los nombres que se menciona desde Paraguay es el del entrenador argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez, quien estaría en la mira de la 'U'. En ese contexto, de acuerdo con información del periodista guaraní Álvaro Aponte, el interés sería real.

Sin embargo, el cuadro estudiantil la tendría complicada, ya que, además de competir con otros clubes, el estratega habría tomado una rotunda decisión.

“Es real el interés en Pablo Vitamina Sánchez, no solo de Universitario, sino de varios clubes Sudamericanos. Pero el DT y su cuerpo técnico están muy felices en Paraguay y a la Directiva Decana le gustaría una extensión de contrato. Vitamina tiene el foco puesto en conseguir más cosas con Olimpia este año, y apuntar a tener una gran Copa Libertadores 2027”, escribió vía redes sociales el periodista.

Fue la información que se brindó desde Paraguay

¿Quién es Pablo 'Vitamina' Sánchez?

Pablo 'Vitamina' Sánchez, nacido el 3 de enero de 1973, es un reconocido entrenador y exfutbolista argentino que destaca por su propuesta ofensiva. Actualmente, a mayo de 2026, se encuentra al mando de Club Olimpia, luego de exitosas etapas en el fútbol ecuatoriano y chileno, y además logró consagrarse campeón del Apertura 2026 con el conjunto paraguayo.

Pablo Sánchez acaba de ser campeón con Olimpia

Títulos que ha ganado Pablo 'Vitamina' Sánchez

Durante su etapa como entrenador, el argentino ha logrado dos títulos en Ecuador, durante su estadio en Ecuador.