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Rainer Torres lanzó dura crítica a la administración de Universitario: “Se ha despilfarrado el dinero”
A través de sus redes sociales, el ‘Motorcito’ lanzó fuertes cuestionamientos hacia la gestión de Franco Velazco al frente del elenco estudiantil.
Universitario de Deportes no atraviesa el mejor momento de la temporada, con posibilidades casi mínimas de pelear el Torneo Apertura de la Liga 1, además de la reciente derrota ante Coquimbo por la Copa Libertadores y los problemas institucionales que atraviesa el club. En ese sentido, mediante sus redes sociales, Rainer Torres se refirió a la actualidad del equipo.
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A través de sus redes sociales, el 'Motorcito' manifestó su postura con duras críticas a la administración del club, encabezada por Franco Velazco y su equipo directivo. Además, cuestionó los ingresos del elenco estudiantil y señaló que se ha malgastado el dinero sin que se conozca en qué fue utilizado.
“El gran problema de la ‘U’ es que no hay dinero. No se pudo retener, mucho menos contratar, jugadores importantes porque no hay dinero. Y seguramente entraron millones, pero también se ha despilfarrado el dinero en demasía, solo que nadie habla de eso. ¿En qué? Solo la AT (administración temporal) sabe en qué y cuánto se gastó realmente", escribió el exjugador de la ‘U’.
Rainer Torres criticó la gestión de Franco Velazco
Rainer Torres sobre el rendimiento de Universitario
En otro momento, dio a conocer lo que piensa sobre los resultados que necesita el equipo para clasificar y consideró que la 'U' tiene que mejorar, pues no le ve un juego claro al equipo crema.
“La ‘U’ solo necesita sacar un empate en Uruguay y ganarla a Tolima en casa. No suena tan difícil. Lo que preocupa más que el resultado de ayer es que no se ve un equipo que tenga respuestas para este tipo de partidos de copa libertadores. La ‘U’ tiene que mejorar y tiene poco tiempo, pero en las buenas y en las malas ahí estamos!”, complementó.
Rainer Torres criticó la gestión de Franco Velazco
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