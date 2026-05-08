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¿Celebra Cusco FC? Decisión tomada tras partido suspendido entre DIM vs Flamengo por Libertadores

Partido entre DIM vs Flamengo se suspendió a los dos minutos de juego. Revelan la decisión que tomará Conmebol por Copa Libertadores, ¿Celebra Cusco FC?

Diego Medina
Conmebol listo para tomar decisión sobre DIM y Flamengo, ¿Celebra Cusco FC?
Conmebol listo para tomar decisión sobre DIM y Flamengo, ¿Celebra Cusco FC? | Foto: Composición LÍBERO.
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Por la cuarta jornada del grupo A de la Copa Libertadores 2026, se vivió un duro incidente en el choque entre DIM vs. Flamengo. Miles de hinchas prendieron bengalas y lanzaron objetos al campo para paralizar el cotejo internacional. Dado este hecho, se activó el protocolo de la Conmebol, que determinó suspender este encuentro y generó incertidumbre sobre la decisión que se tomará respecto del resultado, los puntos y las sanciones. ¿Beneficiará a Cusco FC?

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Como se conoce, Cusco FC pertenece al grupo A de la Copa Libertadores 2026 junto a DIM, Flamengo y Estudiantes de La Plata. El equipo peruano suma un punto en la clasificación y está prácticamente fuera de la lucha por clasificar a octavos de final. Sin embargo, se ha revelado la posible decisión de la Conmebol que puede modificar la tabla de posiciones.

Según pudo informar el reconocido abogado deportivo Marcelo Bee Sellares, todo apunta a que la Conmebol le otorgará la victoria a Flamengo por los hechos ocurridos en territorio colombiano. Dado que el local era Independiente de Medellín, no tomó las precauciones necesarias para evitar este incidente.

A falta de oficialización, Flamengo sumará tres puntos en el grupo A y prácticamente confirmaría su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Por su parte, DIM quedaría en la tercera casilla con cuatro unidades y Cusco FC mantendría una ventaja de tres puntos en la lucha por ese cupo a la Copa Sudamericana.

"Flamengo se quedaría con los 3 puntos con DIM en el partido de Copa Libertadores, por invasión de los hinchas al campo de juego. El antecedente más inmediato, fue el 0-3 Colo Colo vs Fortaleza (2025)", informó el abogado deportivo en su cuenta de 'X'.

Copa Libertadores

Flamengo se quedaría con los tres puntos tras suspensión de partido ante DIM.

Así quedaría la tabla de posiciones del grupo A de la Copa Libertadores si Conmebol le otorga los 3 puntos a Flamengo

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Flamengo4810
2. Estudiantes416
3. DIM4-54
4. Cusco FC4-41
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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