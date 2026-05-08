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Vadalá, figura de Coquimbo, dio firme calificativo por victoria ante Universitario: "Muy grande"

Guido Vadalá, autor de los goles de Coquimbo Unido, se pronunció luego de la victoria ante Universitario en Libertadores y sorprendió a los hinchas con firmes declaraciones.

Angel Curo
Guido Vadalá, figura de Coquimbo, dio firme calificativo por victoria ante Universitario
Guido Vadalá, figura de Coquimbo, dio firme calificativo por victoria ante Universitario | ESPN | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes no logró la hazaña y sufrió una dura derrota ante Coquimbo Unido. Los cremas se pusieron con el marcador a su favor gracias a un gol de Álex Valera, pero en el segundo tiempo apareció la figura de Guido Vadalá para anotar un doblete y concretar la remontada. Tras ello, el atacante no tardó en pronunciarse y dejó un rotundo mensaje por el triunfo de su equipo en Copa Libertadores.

DT de Coquimbo Unido y su rotundo mensaje tras vencer a Universitario en Libertadores

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Guido Vadalá, figura de Coquimbo, dio firme calificativo por victoria ante Universitario

Una vez finalizado el partido, Guido Vadalá compareció a ras de cancha ante las cámaras de 'ESPN' y fue consultado por sus sensaciones tras haber sido la gran figura del encuentro y conseguir tres puntos valiosos en su objetivo de pasar a la siguiente ronda del torneo continental.

El delantero argentino no ocultó su gran satisfacción por el triunfo ante Universitario, aunque mostró su desazón por haber iniciado el partido en desventaja. Sin embargo, resaltó especialmente el esfuerzo de sus compañeros para revertir el marcador, con el aliento de su hinchada.

"Hicimos un gran partido, creo que no merecíamos ir perdiendo. Hicimos un esfuerzo muy grande, lo pudimos dar vuelta y acá, con nuestra gente, así que muy feliz por el resultado", manifestó.

Por otro lado, Vadalá indicó que ahora centrarán su atención en el torneo local y luego empezarán sus preparativos para enfrentar a Deportes Tolima en la pelea por el primer lugar del Grupo B.

"Ahora, a preparar primero lo que es el campeonato local y bueno, después ya pensar en Tolima, para tratar de ganar y consolidarnos en la primera posición", sentenció.

DT de Coquimbo Unido y su análisis tras victoria ante Universitario

Por su parte, el DT Hernán Caputto también mostró su satisfacción por el empate de los ‘Piratas’ en este partido y acompañó el mensaje de Vadalá sobre la inconformidad de iniciar el partido perdiendo.

"Siento que el equipo va por más y quiere más. Nos encontramos con un resultado adverso, yo creo que inmerecido, así es el fútbol, pero nunca dejamos de ir a buscar el resultado, que era lo que queríamos, los tres puntos", indicó el estratega.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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