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DT de Coquimbo Unido y su rotundo mensaje tras vencer a Universitario en Libertadores: "Equipo..."

Coquimbo Unido logró remontar el partido ante Universitario en Copa Libertadores y el DT Hernán Caputto no dudó en dejar un categórico mensaje tras vencer a los cremas en Chile.

Angel Curo
DT de Coquimbo Unido y su rotundo mensaje tras vencer a Universitario en Libertadores
DT de Coquimbo Unido y su rotundo mensaje tras vencer a Universitario en Libertadores | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes no logró salir victorioso de su visita en Chile y terminó sufriendo una remontada por 2-1 ante Coquimbo Unido. Los cremas necesitaban ganar para poder dar un paso importante en su objetivo de llegar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Luego del encuentro, el técnico Hernán Caputto dejó un rotundo mensaje tras vencer a los merengues.

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DT de Coquimbo Unido dio rotundo mensaje tras vencer a Universitario

Luego de la victoria en territorio chileno, el DT de Coquimbo Unido, Hernán Caputto, se dirigió a los medios en conferencia de prensa y no dudó en dar un profundo análisis sobre el triunfo de su equipo ante Universitario. Al respecto, el entrenador argentino valoró la victoria y expresó su gratificación por “romper paradigmas”.

En esa línea, recalcó que su equipo tiene aún un techo muy alto por alcanzar y que está en camino de lograrlo. Acto seguido, destacó especialmente que, pese a que se pusieron abajo en el marcador, nunca bajaron los brazos y fueron en busca de la remontada.

"La vida misma está para romper paradigmas, a veces, en este caso, la historia nos favorece en esto de poder ganar un partido aquí. Siento que el equipo va por más y quiere más. Nos encontramos con un resultado adverso, yo creo que inmerecido, así es el fútbol, pero nunca dejamos de ir a buscar el resultado, que era lo que queríamos, los tres puntos", señaló.

Del mismo modo, Caputto envió un mensaje a su hinchada e indicó que entiende, muchas veces, las críticas o la impaciencia que evidencian, pero recalcó que los partidos duran 90 minutos, de los cuales el equipo siempre busca mostrar su mejor versión.

"Yo sé que la gente a veces se impacienta, a veces tiene poca tolerancia, pero esto dura 90 minutos, 100, y el equipo se entrega por entero. Eso es lo que más me reconforta, así que estoy muy contento por el triunfo y por la manera", acotó.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B

Con esta victoria, Coquimbo Unido sacó distancia sobre Universitario en la lucha por los primeros lugares del Grupo B, ya que, al vencer en ambos duelos, en caso de empate al final, superará a los cremas en la tabla. El 'Pirata' igualó en puntos a Deportes Tolima y dio un paso importante de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Grupo BPJDGPuntos
1. Deportes Tolima447
2. Coquimbo Unido407
3. Universitario4-14
4. Nacional4-34
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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