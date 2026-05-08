¿Qué resultados eliminan a Universitario de la Copa Libertadores en la próxima fecha?

Universitario de Deportes perdió ante Coquimbo Unido en Chile y marcha tercero en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026, el cual comparte con, a parte del cuadro ‘Pirata’, Nacional de Uruguay y Deportes Tolima de Colombia. En ese sentido, los merengues pueden quedar eliminados totalmente del torneo Conmebol la próxima fecha si se dan ciertos resultados, es decir antes de la última jornada.

De momento, la 'U' tiene cuatro unidades, producto de su triunfo ante los charrúas en el Estadio Monumental y su empate en territorio colombiano. Esto la posiciona en la tercera casilla de su zona con el mismo puntaje que los uruguayos, pero por encima de ellos gracias a la diferencia de gol y al criterio de enfrentamiento directo, ya que en el único partido que han tenido este año ganó el elenco de Ate.

¿Qué resultados eliminan a Universitario de la Copa Libertadores 2026?

Deben suceder dos cosas para que Universitario quede eliminado de la Copa Libertadores en la fecha número 5. La primera es que los cremas pierdan ante Nacional en condición de visitante, algo que perfectamente puede suceder. Luego, Deportes Tolima y Coquimbo Unido deben empatar en Chile. De esta forma, los merengues quedarán matemáticamente fuera de la competición Conmebol.

Esto se debe a que la 'U' quedaría con cuatro puntos, mientras que Deportes Tolima y Coquimbo Unido tendrían ocho, a falta de solo una jornada por disputarse. Es decir, con esa diferencia, así los cremas ganen su último partido en casa, no tendrán oportunidad alguna de llegar a las dos primeras posiciones que otorgan la clasificación a los octavos de final.

Así quedaría la tabla de posiciones en la fecha 5 con dichos resultados:

Equipos PJ DG Puntos 1. Tolima 5 4 8 2. Coquimbo Unido 5 0 8 3. Nacional 5 -2 7 4. Universitario 5 -2 4

Eso sí, pese a la eliminación de la Copa Libertadores, Universitario aún, en este panorama, tendrá oportunidad de clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana si queda tercero. Para ello deberá vencer a Deportes Tolima y esperar que Nacional pierda ante Coquimbo Unido en Uruguay. La victoria merengue no le asegura el boleto, ya que todo dependerá de lo que hagan los uruguayos.