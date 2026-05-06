Tabla de posiciones de Cusco FC en la Copa Libertadores: Así marcha el Grupo A

El grupo A de la Copa Libertadores 2026 se pone al rojo vivo. Cusco FC iguala con Estudiantes y se mete en la pelea por el segundo puesto. El jueves 7 de mayo, Flamengo sostendrá un partido clave ante DIM. Revisa cómo marcha la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores con Cusco FC

Equipos PJ DG Puntos 1. Flamengo 3 5 7 2. Estudiantes de La Plata 4 1 6 3. DIM 3 -2 4 4. Cusco 4 -4 1

Programación de partidos por el Grupo A de la Copa Libertadores

Miércoles 6 de mayo

Cusco FC 1-1 Estudiantes (en juego)

Jueves 7 de mayo

7.30 p. m. | DIM vs. Flamengo | Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Medellín

Próximo partido de Cusco FC en la Copa Libertadores

Cusco FC recibirá a Deportivo Independiente Medellín por la quinta fecha de la Copa Libertadores. Este partido será en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, el miércoles 20 de mayo, a las 9.00 p. m.