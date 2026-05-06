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Tabla de posiciones de Cusco FC en la Copa Libertadores: Así marcha el Grupo A
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026 con Cusco FC, Estudiantes, Flamengo y Medellín.
El grupo A de la Copa Libertadores 2026 se pone al rojo vivo. Cusco FC iguala con Estudiantes y se mete en la pelea por el segundo puesto. El jueves 7 de mayo, Flamengo sostendrá un partido clave ante DIM. Revisa cómo marcha la tabla de posiciones.
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Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores con Cusco FC
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Flamengo
|3
|5
|7
|2. Estudiantes de La Plata
|4
|1
|6
|3. DIM
|3
|-2
|4
|4. Cusco
|4
|-4
|1
Programación de partidos por el Grupo A de la Copa Libertadores
Miércoles 6 de mayo
- Cusco FC 1-1 Estudiantes (en juego)
Jueves 7 de mayo
- 7.30 p. m. | DIM vs. Flamengo | Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Medellín
Próximo partido de Cusco FC en la Copa Libertadores
Cusco FC recibirá a Deportivo Independiente Medellín por la quinta fecha de la Copa Libertadores. Este partido será en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, el miércoles 20 de mayo, a las 9.00 p. m.
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