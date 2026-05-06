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Tabla de posiciones de Cusco FC en la Copa Libertadores: Así marcha el Grupo A

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026 con Cusco FC, Estudiantes, Flamengo y Medellín.

Jesús Yupanqui
Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores con Cusco FC.
Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores con Cusco FC. | FOTO: Composición Líbero
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El grupo A de la Copa Libertadores 2026 se pone al rojo vivo. Cusco FC iguala con Estudiantes y se mete en la pelea por el segundo puesto. El jueves 7 de mayo, Flamengo sostendrá un partido clave ante DIM. Revisa cómo marcha la tabla de posiciones.

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Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores con Cusco FC

EquiposPJDGPuntos
1. Flamengo357
2. Estudiantes de La Plata416
3. DIM3-24
4. Cusco4-41

Programación de partidos por el Grupo A de la Copa Libertadores

Miércoles 6 de mayo

  • Cusco FC 1-1 Estudiantes (en juego)

Jueves 7 de mayo

  • 7.30 p. m. | DIM vs. Flamengo | Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Medellín

Próximo partido de Cusco FC en la Copa Libertadores

Cusco FC recibirá a Deportivo Independiente Medellín por la quinta fecha de la Copa Libertadores. Este partido será en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, el miércoles 20 de mayo, a las 9.00 p. m.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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