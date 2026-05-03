La brillante estadística que logró Jorge Araujo con Universitario que no pudo Javier Rabanal

Universitario de Deportes se impuso por 4-1 a Juan Pablo II en la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, y luego de ese triunfo el entrenador Jorge Araujo consiguió una estadística destacada que Javier Rabanal no pudo alcanzar durante su etapa al frente del cuadro crema.

El logro que alcanzó Jorge Araujo con Universitario que no pudo Javier Rabanal

El portal merengue ‘Dato Crema’ dio a conocer una data relevante sobre la gestión del nuevo técnico de Universitario tras la victoria frente al conjunto norteño en el estadio Mansiche de Trujillo, una marca que supera la alcanzada por la administración anterior.

Resulta que Jorge Araujo ha conseguido que los jugadores de Universitario de Deportes registren 13 goles en 4 partidos, con una media de 3.25 tantos por encuentro.

Universitario de Jorge Araujo tiene mejor promedio de gol que el equipo de Javier Rabanal

Mientras Javier Rabanal estuvo al frente del equipo como entrenador, los futbolistas del conjunto crema anotaron únicamente 13 tantos en 12 partidos, con un promedio de 1,08 goles por partido.

Esta estadística sitúa la labor de Araujo como una mejora respecto de lo que el técnico español no logró conseguir con Universitario al inicio del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Jorge Araujo como técnico de Universitario de Deportes

Como sustituto inmediato de Javier Rabanal, Jorge Araujo ha logrado que Universitario retome el camino del triunfo con autoridad. En sus cuatro partidos al frente del equipo, ha sumado 3 victorias y 1 derrota. En este breve periodo, también ha conseguido que los futbolistas muestren una mejor versión gracias a la confianza recuperada y se mantengan concentrados en el objetivo de alcanzar el tetracampeonato de la Liga 1.