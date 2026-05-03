¡Aviso importante! Como se sabe, en Estados Unidos, los bancos han eliminado la necesidad de mostrar documentos de ciudadanía para abrir cuentas bancarias, enfocándose solamente en la verificación de identidad de los clientes.

No obstante, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que la administración de Trump está considerando una orden ejecutiva que obligaría a las instituciones financieras a solicitar prueba de ciudadanía, afectando tanto a nuevos clientes como, incluso, a quienes ya tienen cuentas. ¿Por qué?

Atención, indocumentados: este grupo NO podrá acceder a cuentas bancarias si se les exige estatus

En conversación con 'Univisión', Armando Olmedo, asesor jurídico de dicho medio, se refirió a estos próximos cambios. Precisó que la implementación de esta medida generaría costos elevados para el sector bancario, afectando la operatividad de las entidades financieras.

Asimismo, estas entidades tendrían que invertir recursos humanos y tecnológicos significativos para validar la ciudadanía de millones de clientes, incluidos aquellos con cuentas ya activas. Además, los usuarios podrían enfrentar mayores obstáculos al intentar abrir o mantener servicios bancarios básicos.

Indocumentados: este grupo NO podrá acceder a cuentas bancarias si se les exige estatus.

Olmedo enfatiza que “los mismos bancos han manifestado que no cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo la verificación de la ciudadanía de todas las personas, lo que también implicaría un gasto considerable y requeriría un esfuerzo monumental”.

¿Qué solicitan los bancos a inmigrantes para aperturar una cuenta?

Los bancos en el país americano exigen, por ahora, a los inmigrantes una serie de documentos para la apertura de cuentas. Entre los requisitos se encuentran los siguientes: