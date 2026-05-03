Universitario aún sueña con el Torneo Apertura: los resultados que necesita para ser campeón

Universitario de Deportes consiguió una gran victoria ante Juan Pablo II, que lo mantiene con la ilusión de poder acariciar el título del Torneo Apertura. Sin embargo, este camino no será fácil, sino todo lo contrario: deberá mantener la esperanza y la fe. ¿Por qué? Hasta la publicación de esta nota, la 'U' se encuentra cuarta en la tabla de posiciones y, escalones más arriba, se ubican Cienciano, Los Chankas y su compadre, Alianza Lima.

En ese sentido, el elenco estudiantil no depende de sí mismo, sino de los resultados que estos tres equipos logren en sus compromisos. Aunque el camino es difícil, matemáticamente es posible. No obstante, equipos como los blanquiazules, quienes vienen realizando una gran campaña, no se lo pondrán fácil. A continuación, los resultados que necesita Universitario y los posibles escenarios para que pueda alzarse con el Torneo Apertura.

Universitario no depende de si mismo para llevarse el Apertura

¿Qué resultado necesita Universitario para campeonar en el Torneo Apertura?

Universitario se encuentra con 24 puntos, mientras que Cienciano suma 26, Los Chankas 29 y Alianza Lima lidera con 32.

La diferencia es de 8 puntos con Alianza Lima (32 pts) por lo que en 4 fechas solo hay 12 puntos en juego, así que esto es lo que tendría que pasar:

1. Universitario debe ganar todo

Ganar sus 4 partidos → llegaría a 36 puntos

No hay margen para empates.

2. Alianza Lima debe caerse fuerte

Para que la ‘U’ lo supere:

Alianza tendría que sumar máximo 3 puntos en 4 fechas (por ejemplo: 1 victoria y 3 derrotas, o 3 empates y 1 derrota).

Si hace 4 puntos o más, ya sería prácticamente inalcanzable.

3. También deben frenarse Los Chankas y Cienciano

Los Chankas (29 pts) no deberían pasar los 35 puntos

Cienciano (26 pts) tampoco debería tener un cierre perfecto

4. Diferencia de goles (detalle clave)

Si hay empate en puntos, puede definirse por diferencia de goles, donde Universitario tendría que mejorar.

Conclusión:

Universitario no depende de sí mismo y necesitaría los siguientes escenarios para poder coronarse con el primer capitulo del torneo local.