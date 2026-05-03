Conmebol sancionó a Coquimbo Unido previo al partido ante Universitario por Copa Libertadores

Universitario de Deportes y Coquimbo Unido protagonizarán uno de los partidos más trascendentes de la Copa Libertadores por la fecha 4 del Grupo F. Este duelo será vital para las aspiraciones de ambos elencos, con miras a clasificar a octavos de final. En ese contexto, se conoció que la Conmebol decidió sancionar a la escuadra chilena.

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Conmebol sancionó a Coquimbo Unido previo al partido ante Universitario

La Conmebol anunció una sanción contra Coquimbo Unido tras confirmar que el club chileno infringió diversos artículos del Manual de Clubes, el Reglamento de Seguridad y el Código Disciplinario del ente sudamericano durante su partido ante Nacional por la primera fecha del Grupo F.

En dicho encuentro, los ‘Piratas’ vulneraron los artículos 4.5.5, 5.1.5 y 5.1.5.1 del Manual de Clubes de la Libertadores. El primero establece la obligación de contar con un área de estacionamiento adecuada para vehículos de transmisión, mientras que los otros dos están relacionados con el protocolo de inicio del compromiso.

Conmebol sancionó a Coquimbo previo duelo ante Universitario

Por otro lado, el club también fue acusado de incumplir los artículos 23 literal o), 24 literal a), 25 literal d) y 41 literal a) del Reglamento de Seguridad. En concreto, se le imputa haber permitido el ingreso de objetos prohibidos que fueron izados mediante poleas o cables aéreos, así como obstruir la visibilidad de las tribunas con banderas que no cumplían con la normativa. Además, se determinó que no ejecutó correctamente el plan de seguridad exigido.

Finalmente, Coquimbo Unido también infringió el artículo 11.2 literal h) del Código Disciplinario, al no acatar las instrucciones de los oficiales del partido, motivo por el cual fue sancionado conforme al reglamento vigente.

¿Qué sanción impuso la Conmebol contra Coquimbo Unido?

Por haber vulnerado diversas normas, la Conmebol decidió imponer fuertes multas a Coquimbo Unido. El club deberá pagar 10 mil dólares por infringir los artículos 23 literal o) y 25 literal d) del Reglamento de Seguridad, además del artículo 11.2 literal h) del Código Disciplinario. A ello se suma una sanción de 8 mil dólares por los artículos 5.1.5 y 5.1.5.1 del Manual de Clubes.

Asimismo, se estableció una multa adicional de 3 mil dólares por la infracción al artículo 24 literal a) del Reglamento de Seguridad. En total, el elenco chileno fue castigado con 21 mil dólares, monto que será descontado de sus ingresos por concepto de bonos. No obstante, la buena noticia para el club es que no se le aplicó una sanción deportiva.