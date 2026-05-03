Grimaldo encendió las alarmas tras salir lesionado en los primeros minutos del partido de Sparta Praga

Se juega el Sparta Praga contra Jablonec por la liga de República Checa, donde Joao Grimaldo, quien viene siendo una de las figuras del equipo, fue titular. No obstante, solo pasaron 15 minutos para que el jugador de la selección peruana salga de cambio debido a una lesión que ha preocupado tanto a los seguidores de la Bicolor como a ‘Los Rojos’.

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Joao Grimaldo encendió las alarmas tras salir lesionado

Se jugaba el minuto 13 del compromiso cuando Grimaldo recibió una fuerte entrada que lo dejó tumbado dentro del terreno de juego. Tras recibir atención médica, al minuto 15 el peruano fue cambiado, dejando una imagen más desgarradora, pues se le notaba adolorido.

Hasta donde se sabe, el ex Sporting Cristal tiene una molestia muscular, por lo que deberá realizarse un examen médico para determinar la gravedad de su lesión.

Cabe señalar que Oliver Sonne también se encuentra disponible para el compromiso, aunque inició el partido en el banco de suplentes, a la espera de tener minutos.

Joao Grimaldo salió de cambió al minuto 15

¿Cómo le va a Joao Grimaldo en Sparta Praga?

En la presente temporada, Joao Grimaldo ha disputado un total de 18 partidos, registrando 1 gol y 5 asistencias en 945 minutos jugados. En la Chance Liga sumó 10 apariciones con 1 gol y 1 asistencia, mientras que en la fase de clasificación de la UEFA Conference League participó en 6 encuentros y brindó 4 asistencias. Además, tuvo una breve presencia en la Meisterrunde con 1 partido (15 minutos) y en la MOL Cup con otra aparición (52 minutos), consolidándose como una pieza importante en su equipo a lo largo de la campaña.