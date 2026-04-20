Julinho reveló que formó a ex Sporting Cristal que ahora brilla en Europa: “Una alegría tremenda”
Julinho, en su entrevista con ‘Enfocados’, reveló su papel en la formación de este joven jugador que ahora brilla en Europa.
En una reciente entrevista con el programa ‘Enfocados’, Julinho dio a conocer que formó parte de la preparación de un exjugador de Sporting Cristal que ahora brilla en Europa. En conversación con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el brasileño nacionalizado peruano dio a conocer que se siente feliz por cómo fue evolucionando este joven futbolista.
El deportista en cuestión se trata de Joao Grimaldo, quien ahora brilla con el Sparta Praga de la liga de República Checa. Sin embargo, no fue el único jugador de quien se rindió por cómo está desarrollando su carrera.
Julinho reveló que fue parte de la formación de Joao Grimaldo
Durante su explicación, la leyenda rimense resaltó que le da mucha felicidad el hecho de que estos jugadores ahora se encuentren en primera división desarrollando sus carreras.
“Me da mucha alegría porque la mayoría de esos jugadores que están en primera ahora, la mayoría trabajó conmigo, tema de tecnificación, fueron mis jugadores y siempre se comunicaban conmigo, y me da una alegría tremenda que yo trabajé en un momento con Grimaldo y yo le digo: “Encara, no tengas miedo. Y si la pierde, corre a recuperar, recuperar, no camines. No tengas miedo, encara una. Si falla, sigue encarando, sigue encarando, sé terco, que en una vas a terminar metiendo un gol”. Y cuando tú metes un gol o haces una jugada de gol, todo el mundo se olvida de tus errores. Sí, entonces no tengas miedo. Y gracias a Dios yo vi un Grimaldo hoy distinto, que escuchó, que aprendió, que es distinto”, empezó diciendo con respecto a ‘Grimaldinho’.
Además, dio a conocer que en algún punto también habló sobre la joven promesa de los celestes, Maxloren Castro.
“En algún momento hablé también con Maxloren, que es atrevido. Maxloren en tema físico, la carga física le está perjudicando un poquito, pero el chico va a madurar. Usted sabe que es un proceso”.
“Ian Wisdom también, inteligentísimo. conversaba bastante con todos esos jugadores, nosotros conversamos muchísimo, pero muchas veces los jugadores se bloquean, muchas veces algunos jugadores son los entrenadores que les comienzan a pedir otra cosa y los chicos terminan bloqueándose”, complementó.
“Entonces felizmente yo vi a Grimaldo el otro día que entró en la selección, atrevido, el extremo tiene que ser así, ya eso no se puede perder, no pueden quitarle la identidad al jugador”, finalizó.
Julinho cuestionó el modo de entrenamiento que se usa con los jugadores
Esto no fue todo, pues Julinho también cuestionó los entrenamientos que se les realiza a los jugadores en la actualidad, destacando que cada posición debe ser preparada de diferente manera.
“Pero sabes qué pasa, ‘Jeffry’, yo te digo hoy las sesiones en Europa, es agarrar un rondo, rondo de dos toques sin arco, 20 toques un gol, juega todo el mundo, no puedes meter a todos los jugadores en un rondo. Un extremo tiene que trabajar de forma diferente, un nueve tiene que trabajar de forma diferente. Un nueve tiene que hacer definición, un extremo tiene que hacer pique, drible y centro. Y ahí agarras a los volantes o a los defensas y comienzas a hacer rondo. Se trabaja específico con cada jugador por posición”.
“Eso hacía Romário, me acuerdo, Romário lo comentaba, él hacía específico solamente lo que tenía que hacer en los partidos: definición, nada más. Entonces no puedes agarrar un nueve y meterlo a un rondo de 30 minutos haciendo toquecito, dos toques, el nueve deja de tener la idea de un nueve”.
