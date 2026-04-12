Este domingo 12 de abril, el Sparta Praga consiguió una importante victoria frente al Teplice en la jornada 29 de la Chance Liga de República Checa; el encuentro terminó 1-0 a favor de los ‘Rojos’. Durante el partido, los jugadores de la selección peruana, Oliver Sonne y Joao Grimaldo, fueron titulares.

En el desarrollo del encuentro, el Sparta fue el equipo que más tuvo la posesión del balón y el que más buscó el arco rival, por lo que logró quedarse con la victoria gracias al gol de Lukas Haraslín. No obstante, tras el partido, ambos seleccionados de la Bicolor recibieron una sorpresiva noticia.

Joao Grimaldo y Oliver Sonne recibieron sorpresiva noticia tras victoria del Sparta Praga

Tanto Sonne como Grimaldo fueron titulares; el lateral disputó todo el partido, mientras que el atacante permaneció en el campo hasta el minuto 71, cuando fue sustituido por Jaroslav Zelený. Tras el partido, ambos jugadores recibieron una muy buena puntuación por parte de Sofascore: tanto ‘Grimaldinho’ como el ‘Vikingo’ obtuvieron una calificación de 6.8, tras su buen rendimiento en el terreno de juego.

Así puntuó Sofascore a Grimaldo y Sonne

Con esta victoria, el Sparta Praga alcanzó los 60 puntos y se ubica en el segundo lugar de la tabla, mientras que el Teplice permanece en la décima tercera posición con 29 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar Grimaldo y Sonne con Sparta Praga?

Grimaldo y Sonne jugarán este sábado 18 frente a Jablonec, en un encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Chance Liga. El partido se podrá seguir desde las 11.00 a. m. (hora peruana).