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Alianza Lima reveló si Paolo Guerrero seguirá jugando la próxima temporada: "Es un..."

Alianza Lima, por medio de las declaraciones de su administrador, Fernando Cabada, reveló si Paolo Guerrero seguirá siendo jugador del club blanquiazul en la temporada 2027.

Luis Blancas
Alianza Lima reveló si Paolo Guerrero seguirá jugando la próxima temporada de la Liga 1
Alianza Lima reveló si Paolo Guerrero seguirá jugando la próxima temporada de la Liga 1 | Foto: Carlos Félix / URPI-LR
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Alianza Lima se perfila en el fútbol peruano como uno de los principales candidatos a salir campeón de la Liga 1 2026 gracias al buen nivel mostrado por su plantel. No obstante, hay un futbolista que anhela ese campeonato con especial intensidad, pues podría tratarse de su última campaña como profesional: estamos hablando de Paolo Guerrero. Sobre ello, el administrador del club blanquiazul, Fernando Cabada, aclaró si el delantero continuará como jugador en la próxima temporada.

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Cabada, administrador de Alianza, fue preguntado por su situación actual y por lo que puede depararle el futuro a Guerrero en el conjunto blanquiazul, a raíz de la destacada campaña que viene firmando como futbolista.

El directivo precisó que el veterano delantero ya había anunciado en 2025 que 2026 sería su última campaña como futbolista profesional.

Video: TV Perú

Del mismo modo, Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, afirmó que Paolo Guerrero ya habló con ellos y que ha decidido que su retiro oficial se producirá al término de la presente temporada.

"Respeto mucho las decisiones de las personas, pero es un tema que se ha conversado. Él tiene fijado este año como el último. Para mí es un gran jugador que está respondiendo en la cancha", afirmó.

Paolo Guerrero en Alianza Lima 2026

Paolo Guerrero se ha convertido en una de las piezas clave para Pablo Guede en la pelea por el título de la Liga 1 2026. En el Torneo Apertura, el delantero disputó 10 de los 13 partidos posibles y marcó cuatro goles de valor. En el plano internacional, por la Copa Libertadores, no registró anotaciones y el equipo quedó fuera en la fase previa.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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