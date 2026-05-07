Delantero de Alianza se nacionalizará peruano y se perfila a jugar en la selección peruana

Alianza Lima cuenta con diversos jugadores extranjeros en su plantilla que desean formar parte de la selección peruana. Sin embargo, pocos pueden o cumplen con los requisitos para nacionalizarse. No obstante, en el club blanquiazul hay un delantero venezolano que busca obtener la nacionalidad peruana para jugar por la Bicolor: estamos hablando de César Sánchez.

PUEDES VER: Alianza Lima salió campeón por encima de Universitario de Deportes y Sporting Cristal

Delantero extranjero de Alianza Lima se nacionalizará peruano y se perfila a jugar en la selección peruana

El periodista Gerson Cuba reveló que Sánchez, delantero de las divisiones menores de Alianza, busca de forma independiente obtener la nacionalidad peruana, pues cuenta con la mayoría de edad en Perú: 18 años.

El futbolista nacido en Casanay, Venezuela, se encuentra actualmente en su país de nacimiento para iniciar el trámite de actualización y luego retornar al Perú para comenzar su etapa de nacionalización.

César Sánchez, futbolista de Alianza Lima y de nacionalidad venezolana. busca ser peruano con el objetivo de jugar en la selección peruana

Asimismo, César Sánchez se nacionalizará peruano con el objetivo principal de ser llamado a la selección peruana y representar al país en las Eliminatorias rumbo al Mundial.

"El potrillo de Alianza Lima, César Sánchez, se encuentra en Venezuela actualizando sus documentos tras cumplir la mayoría de edad. Luego vendrá al Perú para iniciar su proceso de nacionalización", afirmó el comunicador Cuba en su X.

César Sánchez en Alianza Lima

César Sánchez forma parte en la actualidad de la categoría sub-18 de Alianza Lima y tiene amplias opciones de continuar su desarrollo en el club. Además, podría integrarse a la reserva que disputará la Liga 3 en 2026. El atacante, que también puede desempeñarse como extremo derecho, tiene 18 años y cuenta con contrato vigente hasta diciembre de 2028.