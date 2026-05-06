Se conoció el nombre del primer jugador que dejará Alianza Lima tras el final del Torneo Apertura

Alianza Lima viene haciendo una gran campaña en la Liga 1 2026 y se mantiene como líder absoluto del Torneo Apertura. Sin embargo, sabe que debe tomar decisiones sobre su plantel de cara al Clausura, ya que necesita reforzar ciertos sectores, así como poner fin al vínculo con algunos profesionales. Por ello, ya se conoció al primer futbolista en abandonar la institución victoriana.

Futbolista de Alianza Lima no seguirá para el Torneo Clausura 2026

Nos referimos a Pedro Aquino, futbolista que llegó a Alianza Lima en calidad de préstamo hasta junio del 2026. Dado su presente y su poca continuidad en el elenco blanquiazul, se tomó la decisión de que no se extienda su vínculo, así como la compra de su pase que le pertenece a Santos Laguna de México no se extenderá su vínculo ni se ejecutará la compra de su pase, que pertenece a Santos Laguna de México.

Esta información la dio a conocer el periodista José Varela, quien entiende que la continuidad de Pedro Aquino está llegando a su fin. Era un desenlace previsible ante los pocos minutos que le daba Pablo Guede en la temporada 2026. Por si fuera poco, una noticia extradeportiva terminó por incomodar a la directiva íntima, ya que se mencionó al club en circunstancias alejadas del foco principal.

Pedro Aquino no seguirá en Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026. Foto: AFP.

Otra periodista que aseguró la salida de Pedro Aquino fue Ana Lucía Rodríguez, de L1 MAX, quien señaló que desde hace semanas ya estaba decidido que no continuara en Alianza Lima ante su poca participación en el club. Como se sabe, el volante nacional a veces ni siquiera es incluido en la lista de convocados, por lo que era inminente el fin de su contrato.

¿En qué clubes ha jugado Pedro Aquino?