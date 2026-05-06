Jesús Barco, ex Universitario, publica preocupante mensaje en redes: "La depresión no..."

El conocido Jesús Barco, futbolista con paso por clubes como Universitario de Deportes y Sport Boys, sorprendió al dejar un preocupante mensaje en sus redes sociales, en el que admite estar pasando por uno de los peores momentos de su vida, e incluso le pidió perdón a toda su familia. El mediocampista eliminó la opción de dejar comentarios, por lo que sus seguidores no pudieron comunicarse con él por esa vía. Te contamos los detalles.

La carrera deportiva del esposo de Melissa Klug no es la misma desde hace un tiempo, y recientemente fichó por Alianza Arenal, que competirá en la Copa Perú 2026. Sin embargo, ninguno de sus fanáticos esperaba ver esta profunda y alarmante publicación en su perfil oficial de Instagram. “Nunca pensé decir esto, pero llegué a un momento que nunca imaginé llegar. No soy de hacer esto, pero es mi única manera de soltar algunas cosas, estoy en un momento nublado en mi vida sin encontrar respuestas”, indicó en un inicio el jugador peruano.

Jesús Barco le pidió perdón a toda su familia por el daño que, según él, le ha venido causando a lo largo de estos años por culpa de sus malas decisiones. Asimismo, aconsejó no callarse porque eso, pese a que a veces parezca lo mejor, muchas veces empeora las cosas. “Estoy tratando de buscar salida, haciéndome millones de preguntas. He causado muchas heridas a todos, que me rompieron por completo por dentro, y que no logro sanar ni salir adelante. Fallé, me equivoqué, y no me alcanzará la vida para pedirle perdón familia. Entiendan algo, la depresión no siempre se ve y se sabe esconder bajo muchas formas”, agregó el ex Universitario de Deportes.

Jesús Barco y su fuerte mensaje.

Asimismo, el ex Sport Boys resaltó que no está pensando en atentar contra su vida, ya que sabe que esto es algo momentáneo y pidió tiempo para poder retornar a su mejor versión junto a los seres que ama, siendo su hija el principal motor y motivo que tiene. Sin embargo, este mensaje de todas formas alarmó a sus hinchas alrededor del país, y a todos los amantes del fútbol nacional.

“No dudes que papá te ama y te amaré siempre y que me voy a recuperar. Yo quise tener una hija para darte lo mejor y que seas feliz siempre, y te prometo aunque me cueste el mundo te lo cumpliré. Te amo mi bebé. Nuevamente, perdón familia por todo”, sentenció Jesús Barco en su cuenta oficial de Instagram.

Melissa Klug se pronunció en redes sociales

El mensaje de Melissa Klug.

En su cuenta de Instagram, Melissa Klug compartió una contundente publicación e indicó lo siguiente: “Tremendo facto que acabo de leer: ‘hacer lo correcto no te garantiza reciprocidad, pero te deja dormir en paz’. Brutal". Por ello, muchos han comenzado a especular con que podrían estar atravesando un mal momento en su relación amorosa, y por eso Jesús Barco habría publicado ese llamativo mensaje.