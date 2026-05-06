Prensa chilena se refirió a Universitario previo al partido ante Coquimbo Unido: "Parece..."
Desde Chile, la prensa deportiva no dudó en hablar de Universitario de Deportes previo a su partido clave ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026.
Universitario de Deportes ya se mentaliza de cara al partido ante Coquimbo Unido por la fecha 4 del grupo B de la Copa Libertadores 2026. Los cremas necesitan la victoria para soñar con el acceso a los octavos de final, pero al frente tendrán a un duro rival como el Pirata, que quiere hacer valer su condición de local.
En la antesala de este choque internacional, la prensa chilena no dudó en referirse al actual tricampeón del fútbol peruano. No solo resaltó su último triunfo en Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay, sino también el buen momento que atraviesa en la Liga 1 al encadenar victorias consecutivas.
Por si fuera poco, saben que Javier Rabanal ya no se encuentra al mando del club crema, por lo que consideran que, de la mano de Jorge Araujo, ha podido levantar cabeza y encontrar un mejor rumbo en cuanto a resultados. Sin embargo, confían en que Coquimbo Unido se hará fuerte en Chile y así marcará diferencias en la tabla de posiciones.
"El equipo peruano viene de vencer 4-2 a Nacional en un partido intenso y cambiante. El momento crema también cambió fuera de la Copa. Tras la salida de Javier Rabanal, Universitario parece haber encontrado respuestas y acumula tres triunfos en sus últimos cuatro partidos, incluyendo dos victorias 4-1 en la liga peruana. Aun así, el antecedente directo favorece a Coquimbo: el 14 de abril, el equipo de Hernán Caputto ganó 2-0 en Lima y ahora buscará repetir la historia en el Sánchez Rumoroso.", informa el mencionado portal chileno.
Coquimbo Unido vs Universitario de Deportes por Copa Libertadores 2026: fecha, día, hora y canal
El partido de Copa Libertadores 2026 entre Coquimbo Unido vs Universitario en Chile se juega el jueves 7 de mayo a partir de las 17.00 hora peruana (19.00 horas en Santiago de Chile, 22.00 horas GMT) con la transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.
