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Entradas Sport Boys vs Universitario: precio y dónde comprar para el partidazo en el Miguel Grau
¡Se viene un partidazo en el Miguel Grau del Callao! Sport Boys ya soltó las entradas para el duelo ante Universitario de Deportes. Revisa aquí.
Se viene uno de los clásicos más apasionantes del fútbol peruano: Sport Boys vs Universitario de Deportes. Rosados y cremas se verán las caras por la fecha 14 del Torneo Apertura en el mítico Estadio Miguel Grau del Callao y ya no en el Estadio Nacional, como se tenía previsto en un inicio.
De cara a este enfrentamiento, el conjunto rosado dio a conocer que las entradas ya se encuentran disponibles desde este viernes 1 de mayo y van desde S/40 hasta S/180. En la siguiente nota podrás revisar los precios, dónde comprarlas y cuándo jugarán.
Entradas Sport Boys vs Universitario de Deportes
|TRIBUNA
|ADULTO
|NIÑO
|PROMOCIÓN*
|Sur
|S/ 40
|S/ 25
|S/ 35
|Norte
|S/ 40
|S/ 25
|S/ 35
|Oriente
|S/ 80
|S/ 50
|-
|Occidente
|S/ 120
|S/ 80
|-
|Palco
|S/ 180
|S/ 100
|-
*Promoción válida hasta el 5 de mayo del 2026.
¿Dónde comprar las entradas del Sport Boys vs Universitario?
Las entradas para el Sport Boys vs Universitario por la fecha 14 del Torneo Apertura pueden adquirirse en la plataforma Ticketmaster. Para ingresar, solo debes hacer clic en ESTE ENLACE.
¿Cuándo juegan Sport Boys vs Universitario?
El duelo entre Sport Boys y Universitario está programado para el próximo lunes 11 de mayo en el Estadio Miguel Grau del Callao.
¿A qué hora jugarán Sport Boys vs Universitario?
De acuerdo con la programación de la Liga Profesional, el Sport Boys vs Universitario está pactado para empezar a las 8.30 p. m.
¿Dónde ver Sport Boys vs Universitario?
La transmisión del Sport Boys vs Universitario por la fecha 14 del Torneo Apertura estará a cargo del canal L1 Max, que puedes sintonizar en DirecTV, Movistar, Best Cable y Claro TV, entre otras operadoras.
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