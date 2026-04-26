Cueva desata las reacciones en redes sociales tras el partido ante Sport Boys ¿Qué hizo el ‘10’?

Sport Boys recibió la visita de Juan Pablo II por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1, encuentro que se disputó en el mítico Estadio Miguel Grau. Tras el empate 1-1, en redes sociales el jugador estrella del elenco de Chongoyape volvió a ser tendencia. ¿Qué hizo esta vez Christian Cueva?

Christian Cueva desata las reacciones en redes sociales tras el partido ante Sport Boys

Y es que, más allá de la rivalidad dentro de la cancha, fuera de ella la realidad es distinta, y este fue un claro ejemplo del comportamiento de ‘Aladino’, quien tras el compromiso se volvió viral en redes sociales al ser captado junto a tres niños hinchas del elenco chalaco.

En el video se puede ver cómo el ‘10’ se acerca a los pequeños para darles un autógrafo, pero eso no quedó ahí, ya que también se tomó una selfie con ellos y los invitó a cantar. Sin duda, este gran gesto del jugador será algo que estos niños recordarán.

Video: Fanáticos del Fútbol - Perú

Tras el video, las reacciones no se hicieron esperar, pues varios seguidores de Cueva, así como hinchas chalacos, elogiaron la actitud del futbolista.

¿Cuánto de puntuación obtuvo Christian Cueva?

Tras el partido disputado en el Grau, Christian Cueva tuvo un gran rendimiento durante el desarrollo del encuentro y esto fue reconocido por Sofascore, quien puntuó al ‘10’ con 7.7, siendo esta una de las calificaciones más altas de su equipo.