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¿Guiño al Rímac? El inesperado mensaje de Christian Cueva a Sporting Cristal que emocionó a hinchas

¿Guiño? Christian Cueva impactó en redes sociales tras mandar un directo mensaje a Sporting Cristal. Los celestes están dando la hora en la Libertadores.

Jesús Yupanqui
Christian Cueva mandó un mensaje a Sporting Cristal que sorprendió a los hinchas.
Christian Cueva mandó un mensaje a Sporting Cristal que sorprendió a los hinchas. | FOTO: Líbero
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El triunfo de Sporting Cristal ante Cerro Porteño por la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 no pasó desapercibido para Christian Cueva. En una entrevista en L1 MAX, el jugador de Juan Pablo II indicó que siempre se debe apoyar a los equipos peruanos que tienen participación en un torneo internacional.

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'Aladino' indicó que el triunfo ante Cerro Porteño le traerá una tranquilidad a Sporting Cristal, club que está atravesando un complicado momento en el Torneo Apertura y sus hinchas exigen a la directiva dar un paso al costado.

Hay que apoyar a todos los equipos peruanos; somos hinchas más. Lo de Cristal me parece que le va a traer una tranquilidad; les deseo lo mejor”, expresó Cueva.

Christian Cueva se pronunció sobre la derrota de Cusco FC

Cusco FC perdió contra Flamengo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. La polémica se desató por las decisiones arbitrales que tuvieron repercusión en el desarrollo del compromiso. Un gol anulado a Ruidías que pudo significar el 1-1 y una dura falta de Gonzalo Plata contra Colitto.

Por ello, Cueva indicó que en un torneo tan importante como la Libertadores, molestan esos errores arbitrales que perjudican a un equipo peruano, sobre todo cuando estaba haciendo un gran trabajo.

“Hay bronca, me parece injusto que sucedan esos tipos de arbitrajes (sobre Cusco FC vs Flamengo)”, expresó Cueva en L1 MAX.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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