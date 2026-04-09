Miguel Araujo tuvo rotundas palabras para Zé Ricardo tras debut en Copa Libertadores: “El técnico es…”
El zaguero central analizó la victoria de Sporting Cristal ante Cerro Porteño, así como también su perspectiva de cómo vio al equipo bajo el mando de Zé Ricardo.
- Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores: fecha, hora y dónde ver partido
- Felipe Vizeu impacta con fuerte confesión tras gol en victoria de Sporting Cristal: "Presión..."
- Se fue de Sporting Cristal y ahora destaca jugando en mítico club de Liga 1: "Motor y figura"
- Sporting Cristal debutó en la Copa Libertadores 2026 venciendo 1-0 a Cerro Porteño
Sporting Cristal sacó una importante victoria frente a Cerro Porteño, encuentro que fue el debut en la Copa Libertadores tanto para el celeste como para su entrenador Zé Ricardo, quien se estrenó con este gran triunfo como local. En zona mixta, una de las figuras del equipo habló sobre este triunfo frente a Cerro, destacando además cómo aún se encuentran adaptándose al estilo de juego que propone el estratega brasileño.
PUEDES VER: Felipe Vizeu impacta con fuerte confesión tras gol en victoria de Sporting Cristal: "Presión..."
En el análisis de Miguel Araujo, desde el primer momento sintió que el cuadro rimense jugó mejor, aunque reconoció que se debió manejar mejor el resultado en los últimos minutos. No obstante, tras el positivo resultado, la ilusión en la hinchada rimense vuelve.
"Nosotros empezamos bien, jugamos bien el primer y segundo tiempo. Debimos manejar más el resultado en los últimos diez minutos, pero esto es Cristal, la ilusión vuelve entre jugador e hincha. Habíamos perdido eso, pero acá está el resultado", fueron las primeras palabras del zaguero central.
Miguel Araujo tuvo rotundas palabras para Zé Ricardo tras debut en Copa Libertadores
Esto no fue todo, pues Araujo se animó a hablar del debut de Zé Ricardo al mando de los celeste, señalando que aún se están adaptando a las ideas que propone, por lo que deberán entenderlas lo más rápido que puedan.
“Todos los que estamos acá trabajamos muy bien. El técnico es nuevo, hay cosas nuevas y hay que absorberlas muy rápido. De eso se trata, quienes entran deben marcar la diferencia”, finalizó el jugador de 31 años.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90