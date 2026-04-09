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Miguel Araujo tuvo rotundas palabras para Zé Ricardo tras debut en Copa Libertadores: “El técnico es…”

El zaguero central analizó la victoria de Sporting Cristal ante Cerro Porteño, así como también su perspectiva de cómo vio al equipo bajo el mando de Zé Ricardo.

Antonio Vidal
Miguel Araujo habló sobre el trabajo de Zé Ricardo tras su debut en Libertadores. Foto: composición Líbero/L1 Max/Sporting Cristal
Miguel Araujo habló sobre el trabajo de Zé Ricardo tras su debut en Libertadores. Foto: composición Líbero/L1 Max/Sporting Cristal
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Sporting Cristal sacó una importante victoria frente a Cerro Porteño, encuentro que fue el debut en la Copa Libertadores tanto para el celeste como para su entrenador Zé Ricardo, quien se estrenó con este gran triunfo como local. En zona mixta, una de las figuras del equipo habló sobre este triunfo frente a Cerro, destacando además cómo aún se encuentran adaptándose al estilo de juego que propone el estratega brasileño.

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En el análisis de Miguel Araujo, desde el primer momento sintió que el cuadro rimense jugó mejor, aunque reconoció que se debió manejar mejor el resultado en los últimos minutos. No obstante, tras el positivo resultado, la ilusión en la hinchada rimense vuelve.

"Nosotros empezamos bien, jugamos bien el primer y segundo tiempo. Debimos manejar más el resultado en los últimos diez minutos, pero esto es Cristal, la ilusión vuelve entre jugador e hincha. Habíamos perdido eso, pero acá está el resultado", fueron las primeras palabras del zaguero central.

Miguel Araujo tuvo rotundas palabras para Zé Ricardo tras debut en Copa Libertadores

Esto no fue todo, pues Araujo se animó a hablar del debut de Zé Ricardo al mando de los celeste, señalando que aún se están adaptando a las ideas que propone, por lo que deberán entenderlas lo más rápido que puedan.

Todos los que estamos acá trabajamos muy bien. El técnico es nuevo, hay cosas nuevas y hay que absorberlas muy rápido. De eso se trata, quienes entran deben marcar la diferencia”, finalizó el jugador de 31 años.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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